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Блинкен назвал свое главное опасение от решений администрации Трампа по Украине

AP пишет о том, что Блинкен опасается, что администрация Трампа откажется от инициатив Байдена по Украине

сегодня, 11:30
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Кравцев Сергей

Госсекретарь США Энтони Блинкен опасается, что администрация Дональда Трампа может отказаться от ключевых пунктов внешней политики Джо Байдена, в том числе по Ближнему Востоку и Украине. Как передает портал "Комментарии", такие опасения глава Госдепа США высказал в интервью Associated Press.

Блинкен назвал свое главное опасение от решений администрации Трампа по Украине

Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников

В свой последний рабочий день Энтони Блинкен сказал, что есть основания беспокоиться о том, что новая администрация может не реализовать инициативы, которые внедрила команда Байдена, чтобы положить конец войне в Газе, помочь Украине освободиться от российского вмешательства и сохранить прочные союзы с ключевыми партнерами.

"Когда мы пришли, мы унаследовали партнерские соглашения и союзы, которые были серьезно потрепаны. Так что, если прошлое — это пролог, да, это будет вызывать беспокойство", — отметил Блинкен.

Он отметил, что не осведомлен о подходах команды Трампа, однако считает, что "внекоторых областях может и, как мне кажется, должна быть реальная преемственность".

Как обратили внимание авторы материала, Дональд Трамп скептически относится к альянсам США, включая НАТО и оборонное партнерство в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Трамп также критиковал военную помощь США Украине и хвалил Владимира Путина.

При этом Энтони Блинкен выразил сожаление, что администрация Байдена отвлеклась от своих центральных внешнеполитических приоритетов из-за мировых событий, включая вывод войск из Афганистана, вторжение России в Украину и кризис в секторе Газа, и все это отняло время и энергию от достижения основных целей, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе.

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