Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что будущая администрация избранного президента Дональда Трампа создаст лучшие условия для достижения мирного соглашения между Украиной и Россией. Это заявление он сделал 8 января во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро в Париже.

Энтони Блинкен (фото из открытых источников)

Блинкен подчеркнул, что администрация Байдена будет продолжать оказывать военную помощь Украине до истечения срока своих полномочий.

"Мы будем поддерживать Украину до последнего дня работы нынешней администрации", — заявил он.

Госсекретарь также выразил уверенность в том, что поддержка Украины со стороны союзников, в том числе Франции, будет оставаться неизменной.

"Франция была одним из самых перспективных сторонников по противодействию агрессии со стороны России. Путин пытался стереть Украину с карты, но ему это не удалось", — отметил Блинкен.

Он также отметил важность двусторонних соглашений между Францией и Украиной, которые, по его словам, будут способствовать привлечению французских компаний к восстановлению и укреплению экономики Украины.

"Это поможет заложить основы для процветания украинской демократии в будущем", — добавил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что позиция Украины в Курщине имеет решающее значение для будущих переговоров. Позиция Украины в Курской области России имеет решающее значение для будущих переговоров, отметил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в столицу Южной Кореи Сеулу.

Он также обратил внимание на военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей, подчеркивая, что КНДР получает от России не только военную технику, но и обучение своих солдат. Блинкен также добавил, что у США есть серьезные основания полагать, что Россия может поделиться с Пхеньяном передовыми космическими и спутниковыми технологиями.

