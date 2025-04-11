Блинкен поразил заявлением о своем разочаровании Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский, за последние шесть месяцев каденции администрации Джо Байдена, предложил США заключить соглашение о сотрудничестве в области редкоземельных металлов. Об этом сообщил бывший госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью для CNBC, которое дал журналисту Эндрю Россу Соркину.

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Блинкен рассказал, что инициатива с украинской стороны была частью более масштабного плана, представленного Зеленским как "План победы". В него входило и сотрудничество в сфере критически важных полезных ископаемых. По его словам, США в течение длительного времени пытались привлечь инвесторов к украинскому рынку, в частности, в этот стратегический сектор.

"Для американского бизнеса это могло стать очень перспективным направлением. Однако то, что мы увидели в ответ на наше предложение, больше напоминало шантаж: со стороны США звучали требования получить все, но без реальных намерений обеспечить защиту Украины от российской агрессии", — отметил эксглава Госдепа.

Он также признал, что в период сотрудничества между американской и украинской сторонами возникали некоторые трудности.

"Иногда мы действительно испытывали разочарование в диалоге с украинскими партнерами, включая президента Зеленского. Но мы не выносили эти проблемы на публику — это могло навредить единству. Главное — четко понимать, кто агрессор, а кто пострадал. давний конфликт между Зеленским, Дональдом Трампом и вице-президентом Венсом, разгоревшийся в конце февраля в Овальном кабинете.

Как уже писали "Комментарии", эксперт Defence Express Иван Киричевский считает, что США, стремясь заключить соглашение с Украиной о полезных ископаемых, пытаются решить проблему зависимости от Китая. Об этом он заявил в эфире телеканала "Эспрессо".