Блинкен поразил заявлением о своем разочаровании Зеленским

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Клименко Елена
Президент Украины Владимир Зеленский, за последние шесть месяцев каденции администрации Джо Байдена, предложил США заключить соглашение о сотрудничестве в области редкоземельных металлов. Об этом сообщил бывший госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью для CNBC, которое дал журналисту Эндрю Россу Соркину.
Фото: из открытых источников
Блинкен рассказал, что инициатива с украинской стороны была частью более масштабного плана, представленного Зеленским как "План победы". В него входило и сотрудничество в сфере критически важных полезных ископаемых. По его словам, США в течение длительного времени пытались привлечь инвесторов к украинскому рынку, в частности, в этот стратегический сектор.
Он также признал, что в период сотрудничества между американской и украинской сторонами возникали некоторые трудности.
Как уже писали "Комментарии", эксперт Defence Express Иван Киричевский считает, что США, стремясь заключить соглашение с Украиной о полезных ископаемых, пытаются решить проблему зависимости от Китая. Об этом он заявил в эфире телеканала "Эспрессо".
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