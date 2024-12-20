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Блинкен призвал власти Украины принять фундаментальное решение

Госдеп США считает, что Украина должна определиться по переговорам

сегодня, 00:10
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Марьян Ощановский

Гражданам и властям Украины необходимо принять фундаментальное решение – продолжать борьбу или вести мирные переговоры, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Блинкен призвал власти Украины принять фундаментальное решение

Блинкен призвал Украину определиться. Фото из открытых источников

"Украинцы должны принять фундаментальные решения по продолжению борьбы или переговоров и попытки довести их до прекращения огня", — сказал Энтони Блинкен.

По словам госсекретаря США, также фундаментальным является вопрос, готова ли Россия к переговорам.

"Если дойдет до переговоров, мы хотим убедиться, что у украинцев и администрации Дональда Трампа будут лучшие позиции для заключения сильного соглашения. Это означает дальнейшую работу по укреплению позиций Украины на поле боя, чтобы она имела необходимые ресурсы, боеприпасы и мобилизованных бойцов", — отметил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики сумели продвинуться на направлении Великой Новоселки на юге Донецкой области и захватили в плен украинских военнослужащих, сообщил боец ВСУ с позывным "Мучной". "Враг смог дозачистить юго-западную часть Нового Комара и нем. Также противник пытается протолкнуть нашу оборону. севернее и юго-западнее Великой Новоселки. Мы местами пытаемся контратаковать, но мало удается", — рассказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что инфляция в России продолжает ускоряться, несмотря на попытки власти директивно регулировать цены на уровне торговых сетей. Как сообщают российские медиа, с 10 по 16 декабря индекс потребительских цен прибавил еще 0,35%, а годовая. инфляция ускорилась до 9,52%, что является новым рекордом с января 2023 года.



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Источник: https://www.msnbc.com/
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