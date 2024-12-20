Гражданам и властям Украины необходимо принять фундаментальное решение – продолжать борьбу или вести мирные переговоры, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Блинкен призвал Украину определиться. Фото из открытых источников

"Украинцы должны принять фундаментальные решения по продолжению борьбы или переговоров и попытки довести их до прекращения огня", — сказал Энтони Блинкен.

По словам госсекретаря США, также фундаментальным является вопрос, готова ли Россия к переговорам.

"Если дойдет до переговоров, мы хотим убедиться, что у украинцев и администрации Дональда Трампа будут лучшие позиции для заключения сильного соглашения. Это означает дальнейшую работу по укреплению позиций Украины на поле боя, чтобы она имела необходимые ресурсы, боеприпасы и мобилизованных бойцов", — отметил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики сумели продвинуться на направлении Великой Новоселки на юге Донецкой области и захватили в плен украинских военнослужащих, сообщил боец ВСУ с позывным "Мучной". "Враг смог дозачистить юго-западную часть Нового Комара и нем. Также противник пытается протолкнуть нашу оборону. севернее и юго-западнее Великой Новоселки. Мы местами пытаемся контратаковать, но мало удается", — рассказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что инфляция в России продолжает ускоряться, несмотря на попытки власти директивно регулировать цены на уровне торговых сетей. Как сообщают российские медиа, с 10 по 16 декабря индекс потребительских цен прибавил еще 0,35%, а годовая. инфляция ускорилась до 9,52%, что является новым рекордом с января 2023 года.