Блинкен рассказал, что подтвердил теракт в Подмосковье

Теракт в торговом центре Крокус Сити Холл в Подмосковье стал напоминанием о том, что ИГИЛ все еще остается мощной угрозой. Как передает портал "Комментарии", об этом на совместной пресс-конференции с главой МИД Ирака Фуадом Хусейном заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников

"К сожалению, нам напоминают, что ИГИЛ остается реальной угрозой. И несмотря на очень хорошую работу, которую мы проделали за эти годы, чтобы противостоять этой угрозе и значительно уменьшить ее, ужасное нападение под Москвой лишь несколько дней назад напомнило нам, что ИГИЛ остается потенциально мощной силой, с которой мы должны продолжать иметь дело", — заявил Энтони Блинкен.

Госсекретарь также выразил сочувствие из-за гибели такого количества людей и отметил необходимость бороться с ИГИЛ, чтобы не допустить его возрождения.

Хусейн также осудил стрельбу 22 марта и отметил, что ИГИЛ все еще является угрозой безопасности и миру на Ближнем Востоке и в других местах.

Отметим, в городе Красногорск в Подмосковье произошел теракт в ТЦ "Крокус Сити Холл", где во время стрельбы и пожара погибли десятки человек. Главное управление разведки Минобороны Украины уверено, что за происшедшим стоят российские спецслужбы, которые действовали по личному распоряжению диктатора Владимира Путина. В подобном ключе высказался наш МИД, предположив, что таким образом путинский режим хочет повысить антиукраинскую истерию в российском обществе, создать условия для усиления мобилизации, дискредитировать Украину в глазах международного сообщества. Что можно сказать о теракте, его возможных исполнителях и последствиях на данный момент? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



