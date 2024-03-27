Блинкен рассказал, что подтвердил теракт в Подмосковье

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Кравцев Сергей
Теракт в торговом центре Крокус Сити Холл в Подмосковье стал напоминанием о том, что ИГИЛ все еще остается мощной угрозой. Как передает портал "Комментарии", об этом на совместной пресс-конференции с главой МИД Ирака Фуадом Хусейном заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников
Госсекретарь также выразил сочувствие из-за гибели такого количества людей и отметил необходимость бороться с ИГИЛ, чтобы не допустить его возрождения.
Хусейн также осудил стрельбу 22 марта и отметил, что ИГИЛ все еще является угрозой безопасности и миру на Ближнем Востоке и в других местах.
Отметим, в городе Красногорск в Подмосковье произошел теракт в ТЦ "Крокус Сити Холл", где во время стрельбы и пожара погибли десятки человек. Главное управление разведки Минобороны Украины уверено, что за происшедшим стоят российские спецслужбы, которые действовали по личному распоряжению диктатора Владимира Путина. В подобном ключе высказался наш МИД, предположив, что таким образом путинский режим хочет повысить антиукраинскую истерию в российском обществе, создать условия для усиления мобилизации, дискредитировать Украину в глазах международного сообщества. Что можно сказать о теракте, его возможных исполнителях и последствиях на данный момент? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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