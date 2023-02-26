Блинкен рассказал, какие две страны остановили Путина от применения ядерного оружия

Российский диктатор Владимир Путин несколько раз угрожал нанести ядерный удар по территории Украины, особенно угрожающе такие сообщения звучали весной прошлого года, тогда украинская армия перешла в наступление и начала одерживать первые большие победы. Портал "Комментарии" рассказывает о странах, которые могли повлиять на решение Путина не применять ядерное оружие со ссылкой на интервью госсекретаря США Энтони Блинкена для издания The Atlantic.

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото из открытых источников

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о закулисах американской дипломатии, где вспомнил угрозы Путина применить ядерное оружие из-за успешных действий ВСУ. По его словам, Соединенные Штаты опасались нерациональных действий российского диктатора и привлекли к переговорам с Путиным страны, имеющие тесные экономические связи с РФ – Китай и Индию.

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"Мы побуждали, и, я думаю, успешно, страны, которые могли бы иметь немного больше влияния на Россию в эти дни, как Китай, а также другие страны, как Индия, привлечь их к абсолютному несогласию к любому применение ядерного оружия. И мы знаем, что они передали эти сообщения. И я думаю, что это имело эффект", — говорит Блинкен.

Во время разговора с журналистами The Atlantic Блинкен заверил, что слова Путина о том, что НАТО хочет уничтожить Россию бессмысленны, ведь военный альянс создан для защиты, а не нападения. Госсекретарь считает, что последнее, что хочет российский диктатор, это войны с НАТО, ведь у Путина более 80% сухопутных войск сосредоточено в Украине и не может вести реальную войну по другим направлениям.

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