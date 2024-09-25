Блинкен рассказал о Путине: как российский диктатор видит Украину и ее народ

Государственный секретарь США Энтони Блинкен на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что российский диктатор Владимир Путин продолжает лгать, указывая на не существование украинского народа и самой Украины.



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Госсекретарь США Энтони Блинкен принял участие в заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Украине. Во время выступления Блинкен рассказал об отношении Путина к Украине.

"Путин продолжает лживо утверждать, что Украина не является настоящим государством. Он продолжает отрицать, что у украинского народа есть собственная идентичность. В глазах Путина украинский народ, как сама Украина, не существует", — сказал американский политик.

Блинкен отметил, что Украина неоднократно называла дипломатию единственным способом закончить войну и желание вести мирные переговоры, однако российский диктатор отвергает их требуя отступления Украины с собственных территорий.

Госсекретарь США призвал двигаться к миру в Украине, основанному на основных принципах ООН. По словам Блинкена, несмотря на то, что некоторые другие страны выдвигали свои мирные планы для окончания войны, однако они не учитывали Устав ООН, его принципы и не отличали жертву от агрессора.

"Все эти предложения вознаградили бы агрессию Путина, позволили бы ему отдохнуть, перевооружиться, снова вторгнуться в Украину, как он делал это снова и снова", — сказал Блинкен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США назвали немедленные шаги, которые помогут завершить войну в Украине.

Также "Комментарии" писали, что в ЕС рассказали о плане Путина, которым он хочет взломать волю украинцев.