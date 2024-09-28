Блинкен рассказал о реакции США на план победы Зеленского

США внимательно изучают план победы Украины, который представил Джо Байдену украинский лидер Владимир Зеленский. Также США рассматривают "дополнительные действия" при необходимости. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходе пресс-конференции сделал госсекретарь США Энтони Блинкена, которого цитирует "Голос Америки".

Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников

Энтони Блинкен заявил, что США увеличили помощь Украине, объявив о пакете помощи стоимостью более 8 млрд долларов.

"Мы сделали важные шаги, чтобы поддержать народ Украины, который продолжает защищаться от продолжающейся российской агрессии и продолжает отстаивать свой суверенитет и независимость, свое право решать свое собственное будущее", — сказал госсекретарь.

Блинкен добавил, что США анализируют план победы Украины. На вопрос о том, получит ли Украина разрешение использовать западное оружие для ударов вглубь России, Блинкен ответил, что администрация и партнеры теперь изучают подробности этого плана и, при необходимости, рассматривают "дополнительные действия", чтобы помочь украинцам достичь победы.

"Мы очень тщательно это изучаем, включая то, что мы или другие партнеры Украины должны были бы предпринять, — если нужно, — дополнительные действия, чтобы помочь им достичь этого успеха", — добавил Блинкен.

Читайте также на портале "Комментарии" — среди украинских военных, ведущих бои на Донбассе, якобы мало надежд на то, что план победы, Владимира Зеленского поможет остановить российские войска, сообщает The Times.

Издание отмечает, что на передовой на востоке Украины нет разговоров о том, что презентация плана Зеленского в Вашингтоне изменит ситуацию на фронте. Военные не чувствуют, что это снизит потребность в борьбе против непрерывного давления российских наступлений. Нет также четкого видения завершения войны, а тем более иллюзий о скором прекращении артиллерийских обстрелов.



