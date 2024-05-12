Блинкен сделал заявление о наступлении РФ в Харьковской области

Украинские защитники готовы удерживать свои позиции на востоке страны, в частности, в Харьковской области, как подтвердил госсекретарь США Энтони Блинкен в программе CBS.

Энтони Блинкен (фото из открытых источников)

Блинкен отреагировал на вопросы по ситуации в Харьковской области и возможному нарастанию численности российских войск.

Он признал, что задержка в предоставлении новой финансовой помощи Украине "обошлась недешево". Но напомнил, что о втором новом пакете военной помощи на сумму 400 миллионов долларов США для украинских защитников на этой неделе.

Выражая солидарность, Блинкен подтвердил, что как Соединенные Штаты, так и Европа прилагают все усилия для быстрой доставки оружия на Украину.

Он выразил уверенность в способности Украины эффективно защищать свои позиции на востоке и использовать достигнутые успехи в Черном море, одновременно ставя под прицел российские силы, включая находящиеся в Крыму, чтобы сдержать дальнейшую агрессию.

Блинкен подчеркнул поддержку, оказанную Соединенными Штатами и их союзниками, число которых превышает 50 стран и заявил, что она продолжается.

Относительно намерений президента России Владимира Путина Блинкен подчеркнул, что ни Соединенные Штаты, ни их союзники не отступят в поддержке Украины.

"И если Путин думает, что сможет пересилить Украину, пересилить ее сторонников, он ошибается", – отметил госсекретарь.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Блинкен намекнул, что США ждут решения Путина , чтобы начать переговоры. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США готовы провести переговоры с Россией, если Москва продемонстрирует искреннее желание начать конструктивный диалог.