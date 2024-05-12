logo

BTC/USD

61439.43

ETH/USD

2937.15

LTC/USD

81.97

USD/UAH

40.00

EUR/UAH

43.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Блинкен сделал заявление о наступлении РФ в Харьковской области
commentss НОВОСТИ Все новости

Блинкен сделал заявление о наступлении РФ в Харьковской области

Уже несколько дней российские оккупанты пытаются продвигаться на севере Харьковской области.

сегодня, 18:30
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Украинские защитники готовы удерживать свои позиции на востоке страны, в частности, в Харьковской области, как подтвердил госсекретарь США Энтони Блинкен в программе CBS.

Блинкен сделал заявление о наступлении РФ в Харьковской области

Энтони Блинкен (фото из открытых источников)

Блинкен отреагировал на вопросы по ситуации в Харьковской области и возможному нарастанию численности российских войск.

Он признал, что задержка в предоставлении новой финансовой помощи Украине "обошлась недешево". Но напомнил, что о втором новом пакете военной помощи на сумму 400 миллионов долларов США для украинских защитников на этой неделе.

Выражая солидарность, Блинкен подтвердил, что как Соединенные Штаты, так и Европа прилагают все усилия для быстрой доставки оружия на Украину.

Он выразил уверенность в способности Украины эффективно защищать свои позиции на востоке и использовать достигнутые успехи в Черном море, одновременно ставя под прицел российские силы, включая находящиеся в Крыму, чтобы сдержать дальнейшую агрессию.

Блинкен подчеркнул поддержку, оказанную Соединенными Штатами и их союзниками, число которых превышает 50 стран и заявил, что она продолжается.

Относительно намерений президента России Владимира Путина Блинкен подчеркнул, что ни Соединенные Штаты, ни их союзники не отступят в поддержке Украины.

"И если Путин думает, что сможет пересилить Украину, пересилить ее сторонников, он ошибается", – отметил госсекретарь.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Блинкен намекнул, что США ждут решения Путина , чтобы начать переговоры. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США готовы провести переговоры с Россией, если Москва продемонстрирует искреннее желание начать конструктивный диалог.


 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости