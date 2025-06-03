Ближайший соратник Трампа призвал к самому жесткому наказанию Путина: детали

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Клименко Елена
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон выразил поддержку усиления санкций против России, о чем сообщает New York Post. Его позиция совпадает с инициативами представителей обеих партий в Сенате, призывающих к новым ограничениям против Кремля.
Фото: из открытых источников
Сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь выступили авторами законопроекта, предусматривающего 500% таможенные пошлины для стран, закупающих энергоресурсы из России. Грэм подчеркнул, что есть члены Палаты представителей, готовые одобрить документ и передать его президенту Дональду Трампу, однако пока неизвестно, поддержит ли Трамп эти ограничения на фоне переговоров между Россией и Украиной.
Законопроект, инициированный Грэмом и Блюменталем, уже получил поддержку более 80 сенаторов.
Напомним, что документ по санкциям против союзников РФ получил широкую поддержку среди республиканцев и демократов в Сенате. Часть сенаторов заявляет о намерении вынести его на голосование вне зависимости от позиции президента Трампа.
Портал "Комментарии" уже писал, что Соединенные Штаты не планируют участвовать во втором раунде переговоров между Украиной и Россией, который запланирован на следующую неделю в Стамбуле. Об этом сообщает издание The Atlantic, ссылаясь на источники в администрации.
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