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Ближайший соратник Трампа призвал к самому жесткому наказанию Путина: детали

Сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь подали законопроект о 500% пошлине для импортирующих российские энергоносители стран.

3 июня 2025, 16:30
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Клименко Елена

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон выразил поддержку усиления санкций против России, о чем сообщает New York Post. Его позиция совпадает с инициативами представителей обеих партий в Сенате, призывающих к новым ограничениям против Кремля.

Ближайший соратник Трампа призвал к самому жесткому наказанию Путина: детали

Фото: из открытых источников

"Многие в Конгрессе стремятся ввести максимально жесткие санкции, и я полностью это поддерживаю", — отметил Джонсон.

Сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь выступили авторами законопроекта, предусматривающего 500% таможенные пошлины для стран, закупающих энергоресурсы из России. Грэм подчеркнул, что есть члены Палаты представителей, готовые одобрить документ и передать его президенту Дональду Трампу, однако пока неизвестно, поддержит ли Трамп эти ограничения на фоне переговоров между Россией и Украиной.

Законопроект, инициированный Грэмом и Блюменталем, уже получил поддержку более 80 сенаторов.

"Этот документ изолирует Россию на глобальном торговом уровне. Ее агрессия должна иметь реальные последствия для всех, кто ее поддерживает. Если такие страны, как Китай или Индия, прекратят закупку дешевой нефти, военная машина Путина ослабнет", – сказал Грэм.

Напомним, что документ по санкциям против союзников РФ получил широкую поддержку среди республиканцев и демократов в Сенате. Часть сенаторов заявляет о намерении вынести его на голосование вне зависимости от позиции президента Трампа.

Портал "Комментарии" уже писал, что Соединенные Штаты не планируют участвовать во втором раунде переговоров между Украиной и Россией, который запланирован на следующую неделю в Стамбуле. Об этом сообщает издание The Atlantic, ссылаясь на источники в администрации.



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Источник: https://nypost.com/2025/06/02/us-news/house-speaker-mike-johnson-backs-efforts-to-sanction-russia-as-strongly-as-we-can/
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