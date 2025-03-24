Украина и Россия близки к полному прекращению огня, как никогда раньше, заявила представитель Госдепа США Темми Брюс.

США обещает прекращение войны в Украине. Фото из открытых источников

"Мы работаем только над одним – над прекращением огня. Мне нечего сказать о том, что наступит после прекращения огня, которое должно проявиться в полной мере. И мы близки к этому. Вот что любопытно. Мы никогда не были так близки к полному прекращению огня", – сказала Темми Брюс.

Спикер также прокомментировала заявления Киева о недоверии к обещаниям России.

"Речь идет не о доверии или о том, с кем вы имеете дело, нравятся они вам или нет. Вопрос в том, чем вы заканчиваете? Это то, с чем мы все согласны, и что приведет нас к прекращению бойни? Люди, живущие вчера, сегодня мертвы. Люди, живущие сегодня, не будут живы завтра и фокус должен оставаться в этих рамках. Разговоры, которые проходят сейчас в Саудовской Аравии, разговоры между президентами и дипломатические разговоры ведут нас к миру. Это единственное, что имеет значение, когда мы думаем о следующем дне", — заявила она.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российскую сеть по дискредитации Украины разоблачила разведка Австрии. Пропагандистскую работу начали через несколько месяцев после полномасштабного вторжения в Украину — тогда создали центр. Значительную роль в планировании дезинформационной кампании, как рассказали в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, играла подозреваемая в шпионаже гражданка Болгарии. Также она действовала как контактное лицо разведки РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США найдена мертвой бывшая федеральная прокурорка Джессика Абер, занимавшаяся расследованиями по истокам ЦРУ, финансового мошенничества россиян и военных преступлений в Украине. Бывшую прокурорку США в Восточном округе Виргинии Джессику Абер обнаружили мертвой у ее дома в субботу, 22 марта. Полиция Александрии (штат Вирджиния) обнаружила ее без сознания в 9:20 утра. Власти отметили, что точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. По предварительной информации, причиной могло стать хроническое заболевание.