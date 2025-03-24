"Близкие как никогда": США снова обещают скорый мир в Украине

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Марьян Ощановский
Украина и Россия близки к полному прекращению огня, как никогда раньше, заявила представитель Госдепа США Темми Брюс.
США обещает прекращение войны в Украине. Фото из открытых источников
Спикер также прокомментировала заявления Киева о недоверии к обещаниям России.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российскую сеть по дискредитации Украины разоблачила разведка Австрии. Пропагандистскую работу начали через несколько месяцев после полномасштабного вторжения в Украину — тогда создали центр. Значительную роль в планировании дезинформационной кампании, как рассказали в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, играла подозреваемая в шпионаже гражданка Болгарии. Также она действовала как контактное лицо разведки РФ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США найдена мертвой бывшая федеральная прокурорка Джессика Абер, занимавшаяся расследованиями по истокам ЦРУ, финансового мошенничества россиян и военных преступлений в Украине. Бывшую прокурорку США в Восточном округе Виргинии Джессику Абер обнаружили мертвой у ее дома в субботу, 22 марта. Полиция Александрии (штат Вирджиния) обнаружила ее без сознания в 9:20 утра. Власти отметили, что точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. По предварительной информации, причиной могло стать хроническое заболевание.
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