Близкий соратник Трампа сделал шокирующий прогноз о его втором сроке: детали

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что не видит возможности для третьего баллотирования Дональда Трампа на пост президента. По его словам, для этого пришлось бы вносить изменения в Конституцию США, что является очень сложным и длительным процессом. Это заявление Джонсон сделал во время выступления на мероприятии Республиканской партии, которое проходило на 28-й день длительного шатдауна, сообщает Общественное.

На вопрос журналистов относительно того, может ли Трамп вернуться в президентское кресло в третий раз, спикер напомнил о 22-й поправке Конституции США, принятой в 1947 году. Согласно этой поправке, один человек не может занимать должность президента более двух сроков подряд. Так что юридически третий срок для Трампа пока невозможен.

Джонсон также отметил, что у него был разговор с самим Трампом относительно конституционных ограничений. Во время этого разговора стороны затронули тему 22-й поправки, и спикер подчеркнул, что не существует реальных путей для третьего баллотирования бывшего президента.

По словам Джонсона, любая попытка изменить эту поправку потребовала бы длительного времени — примерно 10 лет. Для этого необходимо, чтобы все 50 штатов ратифицировали решение парламента, а также две трети Палаты представителей и три четверти Сената поддержали соответствующие изменения. Этот процесс делает идею третьего термина Трампа практически нереальной.

Спикер также отметил с юмором, что Трамп наслаждается этой ситуацией, "тролля демократов", которые очень озабочены перспективой его возвращения к власти. По словам Джонсона, именно такое внимание со стороны оппонентов делает ситуацию интересной для самого бывшего президента, но реальных юридических механизмов для третьего баллотирования нет.

