Близкий соратник Трампа заявил, что США нужно перестать играть с РФ

Сенаторы США Линдси Грэм и Ричард Блюменталь призвали Конгресс Соединенных Штатов принять новые санкции против Российской Федерации после того, как переговоры о прекращении огня между Украиной и Россией не принесли ожидаемых результатов. Об этом сообщает агентство Reuters.

Линдси Грэм (фото из открытых источников)

Политики настаивают на скорейшем проведении голосования по санкционному законопроекту.

Грэм, находясь на состоявшейся в Турции встрече министров иностранных дел стран НАТО, заявил: "Когда речь идет об играх России, достаточно".

В свою очередь, Блюменталь подчеркнул, что президент России Владимир Путин и дальше будет срывать попытки договориться о прекращении боевых действий, пока его страна не окажется в полной экономической изоляции.

Агентство напоминает, что 1 апреля сенатор-демократ Блюменталь и сенатор-республиканец Грэм подали на рассмотрение законопроект, предусматривающий усложнение финансирования российской военной кампании. В частности, речь идет о введении 500% тарифа на импорт в США из стран, которые продолжают закупать энергоносители из России.

Однако точная дата рассмотрения и голосования по законопроекту в Конгрессе еще не определена.

Reuters отмечает, что санкции, введенные США против России с 2022 года, существенно ударили по ее экономике, однако российская сторона смогла найти способы обходить ограничения и продолжать финансирование военных действий.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп нашел оригинальный способ срочно поговорить с Путиным о мире. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не исключает возможность телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным с целью обсуждения завершения полномасштабной войны РФ против Украины. Об этом сообщает CNN со ссылкой на слова Трампа, произнесенные на борту президентского самолета Air Force One во время вылета из Абу-Даби.