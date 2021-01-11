Boeing заплатит миллиарды, чтобы снять обвинения в мошенничестве

Американский авиаконцерн Boeing выплатит больше 2,5 млрд долларов за снятие обвинений в мошенничестве. Обвинения были связаны с печально известной моделью 737 MAX. Такую информацию опубликовало Министерство юстиции США.

Самолет Boeing 737 MAX

В ведомстве заявили, что соглашение с компанией предусматривает выплату штрафа в размере 243,6 млн долларов, компенсации пострадавшим клиентам в размере 1,77 долларов а также создание фонда помощи жертвам авиакатастроф — на это предусмотрено 500 млн долларов.

"Трагедии рейсов 610 авиакомпании Lion Air и 302 авиакомпании Ethiopian Airlines выявили мошеннические и обманные действия сотрудников одного из ведущих мировых производителей коммерческих самолетов", — заявил исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Дэвид Бернс.

Чиновник также отметил, что сотрудники авиапроизводителя выбрали "путь прибыли, а не честности".

Руководство Boeing в судебных документах признало, что регулятора ввели в заблуждение касательно систем маневрирования, что привело к крушениям самолетов и человеческим жертвам.

Напомним, ранее Федеральное управление гражданской авиации США разрешило Boeing вернуть в эксплуатацию самолеты 737 MAX, однако условиям возвращения данной модели стало требование внести изменения в программное обеспечение, которое послужило причиной двух авиакатастроф. В марте 2019 года при падении 737 MAX погибли 157 пассажиров, а в октябре 2018 — 189.

Как сообщал портал "Комментарии", один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники Boeing заявил, что возобновил производство своего пассажирского самолета 737 MAX на заводе компании Renton, в Вашингтоне. После остановки производства в январе после двух аварий, в которых погибли 346 человек, сейчас компания не торопится набирать большие обороты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!