Более 50 долл. за час: где в США самые большие зарплаты в 2025 году

В последние годы заработная плата в США выросла – уровень заработка варьируется не только от востребованности профессии, конкуренции на рынке труда, но и географии. В некоторых штатах, как пишет издание Visual capitalist, почасовые ставки превышают 40 долл.

Зарплата. Иллюстративное фото

Так, по данным СМИ, самые большие зарплаты в Вашингтоне, округ Колумбия. Средняя почасовая плата составляет 52,89 долл. Такая сумма значительно превышает показатели всех штатов.

"Высший уровень зарплат в Вашингтоне объясняется концентрацией высокооплачиваемых рабочих мест в правительстве, юриспруденции и профессиональных услугах", — объясняет издание.

На втором месте по уровню заработной платы – Массачусетс – здесь платят 42,50 долл. в час. На третьем месте штат Вашингтон с показателем 41,82 долл., а на четвертом месте — Калифорния с показателем 40,93 долл.

"Эти штаты, как правило, являются домом для крупных технологических, биотехнологических и финансовых центров. Среди лидеров по зарплатам доминируют северо-восточные штаты, где Коннектикут и Нью-Йорк присоединяются к Массачусетсу с показателем выше отметки в 38 долл. в час", — говорится в сообщении.

При этом значительно ниже заработных плат наблюдаются во многих южных и среднезападных штатах. Речь идет о почасовой ставке в 31-32 долл. А вот самые низкие почасовые зарплаты в Миссисипи и Луизиане (28,25 и 29,17 долл. соответственно).









Напомним: портал "Комментарии" писал, что за год средняя зарплата в Украине выросла на 20% (+4 тыс. грн), и в апреле составила 24 тыс. грн. Средняя зарплата в Киеве в апреле составила 27 500 грн и была самой высокой по стране.