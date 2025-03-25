Более половины самых дорогих брендов мира – американские

Стоимость брендов вместе с другими нематериальными активами, такими как интеллектуальная собственность и научно-исследовательские разработки (R&D), во всем мире достигла рекордного уровня — $80 трлн. Хотя оценка этих активов субъективна по своей природе, очевидно, что сегодня они играют более доминирующую роль на рынках капитала.

Американские бренды на вершине в топ-50

На этом графике от VisualCapitalist показаны самые ценные бренды мира в 2025 году, согласно ежегодному рейтингу Brand Finance.

Brand Finance проанализировал компании на основе того, насколько бренд генерирует прибыль каждой компании, включая их дочерние предприятия. Среди рассматриваемых ключевых атрибутов — сила бренда, капитал бренда и инвестиции в бренд.

Несмотря на безжизненные продажи iPhone в 2024 году, Apple продолжает доминировать в рейтинге, прибавив $57,9 млрд к стоимости своего бренда за год.

В общем, американские технологические гиганты заняли четыре из пяти первых мест, что, вероятно, обусловлено их повсеместным присутствием в повседневной жизни — от интернет-трафика и инструментов искусственного интеллекта до онлайн-покупок и электроники. С многотриллионной рыночной капитализацией эти компании уже давно стали узнаваемыми и сильными брендами, хотя им все чаще бросают вызов китайские конкуренты, такие как TikTok (7-е место) и Temu.

Между тем, Nvidia впервые вошла в топ-10 брендов по стоимости в 2025 году благодаря взрывному спросу на свои чипы (через искусственный интеллект).

Учитывая инерцию, окружающую технологии искусственного интеллекта, стоимость бренда Nvidia выросла на 98% и достигла $87,9 млрд, что является самым большим ростом стоимости среди 50 самых дорогих мировых брендов.

С другой стороны, Starbucks и Tesla потеряли больше стоимости своих брендов, поскольку эти компании не смогли удовлетворить ожидания потребителей. Для Starbucks более высокие цены компании, а также сосредоточенность на продажах через приложения вызвали негативную реакцию со стороны клиентов.

Примечательно, что общественное восприятие Илона Маска и понижение репутации, особенно в Европе, повлияли на стоимость Tesla. Тем не менее, лояльность в США остается сильной: 90% владельцев Tesla заявили, что они, вероятно, останутся с брендом в течение следующего года.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в феврале продажи автомобилей в Европе снизились больше всего за пять месяцев.