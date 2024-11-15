Большая месть: Трамп обвинил многие СМИ и подал многомиллиардные иски

До возвращения Дональда Трампа в Белый дом осталось всего два месяца, и новоизбранный президент уже ведет активную юридическую кампанию, подав многочисленные иски против критиковавших его медиакомпаний и издательств.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Как сообщает The Guardian, за несколько дней до президентских выборов адвокат Трампа, Эдвард Эндрю Пальцик, направил письмо в New York Times и Penguin Random House с требованием возместить ущерб на сумму 10 миллиардов долларов за статьи, критикующие Трампа.

Это письмо стало частью серии исков против других медиа, которые Трамп обвинил в политической травле.

В письме авторов статей Питера Бейкера, Майкла С. Шмидта, Сюзанны Крейг и Расса Бюттнера обвиняют в "ложных и клеветнических заявлениях" по Трампу, отмечая, что New York Times является "мощным рупором демократической партии", которая занимается клеветой против политических оппонентов в промышленных масштабах.

Согласно информации СМИ, в письме упоминаются две конкретные статьи Бюттнера и Крейга, касающиеся их книги "Счастливый неудачник: как Дональд Трамп растратил состояние своего отца и создал иллюзию успеха".

Также в письме упоминаются статья Бейкера от 20 октября под названием "Для Трампа целая жизнь скандалов приближает момент суда", а также статья Шмидта от 22 октября под названием "Как приближаются выборы, Келли предупреждает, что Трамп будет править как диктатор".

В письме к New York Times издание обвиняют в "попытках унизить и опозорить всемирно известный бренд Трампа, который потребители ассоциируют с совершенством, роскошью и успехом в таких областях как развлечения, гостеприимство, недвижимость и другие отрасли". Также издание обвиняют в злонамеренной клевете и унижении Трампа как кандидата на высший государственный пост в США.

Кроме New York Times, Penguin Random House и Daily Beast, Трамп и его адвокаты подали иск против телеканала CBS News, утверждая, что интервью с Камалой Гаррис, транслировавшееся 7 октября в программе "60 Minutes", было отредактировано таким образом, что оно стало "вмешательством в выборы".

Между тем Трамп обратился в Федеральную избирательную комиссию с жалобой на Washington Post, обвинив издание в незаконных пожертвованиях в пользу кампании Гаррис. Washington Post, объявившая в этом году об отказе поддерживать любого политического кандидата по указанию своего владельца Джеффа Безоса, опровергла обвинения, назвав их "некорректными" и "необоснованными".

В ответ на неоднократные нападения Трампа на журналистов и его попытки оказать давление на прессу, Комитет по защите журналистов отметил, что угрозы Трампа являются "явной и прямой угрозой свободе СМИ".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Дональд Трамп пошутил о Маске