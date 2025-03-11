Больше не глава ОП: как теперь у Трампа называют Андрея Ермака

Делегация Украины прибыла в Джидду в Саудовской Аравии для переговоров с представителями США. Группу возглавляет руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Вот только в Госдепе США считают, что будут вести переговоры не с главой президентской канцелярии, а с советником по национальной безопасности, министром обороны и министром иностранных дел. Как передает портал "Комментарии", об этом во время общения с представителями масс-медиа рассказал госсекретарь США Марко Рубио.

Андрей Ермак. Фото: из открытых источников

"Наши встречи проходят с делегацией, которую они прислали – их советником по национальной безопасности, министром обороны и министром иностранных дел — насколько я понимаю", — заявил Рубио.

Госсекретарь США добавил, что у него не запланирован разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в Джидде. Однако он не исключил возможность неформального разговора с Владимиром Зеленским вне официальных встреч.

В то же время он сказал, что потенциально мог бы встретиться с Зеленским, но это лишь, если говорить "потенциально".

"Как я уже сказал, он, вероятно, будет иметь прямые контакты с президентом, но это возможно. Но это не часть наших встреч завтра (11 марта — ред.). Он выбрал свою команду, и вот кто будет", — отметил Рубио.

Отметим, 11 марта в Саудовской Аравии состоятся переговоры между украинской и американской делегациями. Накануне в Саудовскую Аравию также прибыл президент Владимир Зеленский, однако он не будет участвовать в переговорах.

По данным Госдепа США, делегации начнут встречу в 12:00 по местному времени, это 11:00 по Киеву.

Известно, что американскую сторону будут представлять: государственный секретарь США Марко Рубио; советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц.

Читайте также на портале "Комментарии" — какие ожидания от переговоров в Саудовской Аравии: от чего зависит их успешность.



