Больше не глава ОП: как теперь у Трампа называют Андрея Ермака

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Кравцев Сергей
Делегация Украины прибыла в Джидду в Саудовской Аравии для переговоров с представителями США. Группу возглавляет руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Вот только в Госдепе США считают, что будут вести переговоры не с главой президентской канцелярии, а с советником по национальной безопасности, министром обороны и министром иностранных дел. Как передает портал "Комментарии", об этом во время общения с представителями масс-медиа рассказал госсекретарь США Марко Рубио.
Андрей Ермак. Фото: из открытых источников
Госсекретарь США добавил, что у него не запланирован разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в Джидде. Однако он не исключил возможность неформального разговора с Владимиром Зеленским вне официальных встреч.
В то же время он сказал, что потенциально мог бы встретиться с Зеленским, но это лишь, если говорить "потенциально".
Отметим, 11 марта в Саудовской Аравии состоятся переговоры между украинской и американской делегациями. Накануне в Саудовскую Аравию также прибыл президент Владимир Зеленский, однако он не будет участвовать в переговорах.
По данным Госдепа США, делегации начнут встречу в 12:00 по местному времени, это 11:00 по Киеву.
Известно, что американскую сторону будут представлять: государственный секретарь США Марко Рубио; советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц.
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