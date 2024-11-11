Больше не удастся морочить Белый дом: военный назвал шаги, которые должна сделать Украина

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Ткачик Олеся
Во взаимодействии с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом украинские власти совершают одну, но важную ошибку, считает военный, аналитик проекта "Левиафан" Николай Мельник. По его словам, Киев считает, что ничего особенно не изменилось и можно работать по-прежнему, особенно не меняя повестку дня. Впрочем, добавляет военный, это не так.
Зеленский и Трамп
По его словам, хотя Трамп до конца еще не определился со своей стратегией по отношению к Украине и откровенно его сейчас больше волнует установка рождественской елки на Манхэттене. Но в то же время Украина стоит в чек-листе проблем, которые следует решить, отметил Мельник.
По его мнению, советникам Трампа нужно донести, что если Украина проиграет, то будет дестабилизирован не просто черноморский регион, а весь мир и тогда расходы США будут больше. Также нужно рассказать, что война перевернется в Прибалтику, и тогда воевать придется американцам, а это дорого для бюджета США.
При этом, говорит Мельник, посол Украины Оксана Маркарова должна быть убрана из США.
При этом он считает, что Украина должна и дальше демонстрировать желание сразиться на поле боя. И так, добавляет Мельник, мобилизация не должна быть выборочной.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп начнет переговоры с российским диктатором Путиным только тогда, когда будет уверен в своих лидерских позициях.
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