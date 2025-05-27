Соединенные Штаты пока не отменили все ограничения, введенные при администрации Джо Байдена по военной поддержке Украины, однако Дональд Трамп "серьезно рассматривает" такую возможность, сообщают два высокопоставленных чиновника западных стран в интервью Kyiv Post.

Дональд Трамп. Фото: СNN

"Все установленные ранее ограничения, независимо от того, были ли они частично смягчены, проходят повторный пересмотр, поскольку Трамп считает, что действующее положение дел не отвечает общим интересам в вопросе давления на Россию для начала переговоров", — отметил один из чиновников, не раскрывая деталей.

По информации источника, окончательное решение Трампа об усилении давления на Россию и дальнейшей поддержке Украины будет обсуждаться на предстоящих встречах с немецкими представителями в Вашингтоне.

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль планирует в ближайшее время посетить Вашингтон, а Европа готовит новый пакет санкций.



"Ответ Запада будет, и, по моему мнению, США также присоединятся", — добавил он.

Аналитик по вопросам России и Украины Хорхе Риверо подчеркивает, что возможная отмена ограничений на использование Украиной дальнобойного оружия изменит ход операций и стратегическую ситуацию в войне.

"Это откроет возможность для Киева наносить удары по российским военным объектам, в том числе авиабазам, с которых запускают дроны 'Герань-2', и по стратегическим бомбардировщикам, наносящим массированные удары по украинским городам", — пояснил он.

Ранее западные ограничения, ограничивали применение высокотехнологичного оружия, фактически защищали ключевую военную инфраструктуру России и ее цепочки поставок от ударов из Украины.

"Снятие этих ограничений может привести к изменениям в тактике, позволив Украине нарушить логистические и оперативные структуры, поддерживающие российские военные действия", — подытожил Риверо.

По его словам, это развитие событий может существенно усложнить оперативное планирование России и поставить под угрозу стабильность поставок, на которой базируется кампания Москвы с 2022 года.

Портал "Комментарии" писал, что после того, как президент США Дональд Трамп выразил жесткую критику в адрес Владимира Путина из-за ракетных ударов по территории Украины, в российских соцсетях значительно активизировалась волна негативных сообщений относительно самого Трампа.