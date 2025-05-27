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Больше никаких ограничений: Трамп таки примет кардинальное решение по Украине

Такое течение событий, вероятно, создаст трудности для оперативного планирования России и может нарушить стабильность поставок.

сегодня, 14:40 comments1578
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Клименко Елена

Соединенные Штаты пока не отменили все ограничения, введенные при администрации Джо Байдена по военной поддержке Украины, однако Дональд Трамп "серьезно рассматривает" такую возможность, сообщают два высокопоставленных чиновника западных стран в интервью Kyiv Post.

Больше никаких ограничений: Трамп таки примет кардинальное решение по Украине

Дональд Трамп. Фото: СNN

"Все установленные ранее ограничения, независимо от того, были ли они частично смягчены, проходят повторный пересмотр, поскольку Трамп считает, что действующее положение дел не отвечает общим интересам в вопросе давления на Россию для начала переговоров", — отметил один из чиновников, не раскрывая деталей.

По информации источника, окончательное решение Трампа об усилении давления на Россию и дальнейшей поддержке Украины будет обсуждаться на предстоящих встречах с немецкими представителями в Вашингтоне.

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль планирует в ближайшее время посетить Вашингтон, а Европа готовит новый пакет санкций.

"Ответ Запада будет, и, по моему мнению, США также присоединятся", — добавил он.

Аналитик по вопросам России и Украины Хорхе Риверо подчеркивает, что возможная отмена ограничений на использование Украиной дальнобойного оружия изменит ход операций и стратегическую ситуацию в войне.

"Это откроет возможность для Киева наносить удары по российским военным объектам, в том числе авиабазам, с которых запускают дроны 'Герань-2', и по стратегическим бомбардировщикам, наносящим массированные удары по украинским городам", — пояснил он.

Ранее западные ограничения, ограничивали применение высокотехнологичного оружия, фактически защищали ключевую военную инфраструктуру России и ее цепочки поставок от ударов из Украины.

"Снятие этих ограничений может привести к изменениям в тактике, позволив Украине нарушить логистические и оперативные структуры, поддерживающие российские военные действия", — подытожил Риверо.

По его словам, это развитие событий может существенно усложнить оперативное планирование России и поставить под угрозу стабильность поставок, на которой базируется кампания Москвы с 2022 года.

Портал "Комментарии" писал, что после того, как президент США Дональд Трамп выразил жесткую критику в адрес Владимира Путина из-за ракетных ударов по территории Украины, в российских соцсетях значительно активизировалась волна негативных сообщений относительно самого Трампа.



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