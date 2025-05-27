Больше никаких ограничений: Трамп таки примет кардинальное решение по Украине

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Клименко Елена
Соединенные Штаты пока не отменили все ограничения, введенные при администрации Джо Байдена по военной поддержке Украины, однако Дональд Трамп "серьезно рассматривает" такую возможность, сообщают два высокопоставленных чиновника западных стран в интервью Kyiv Post.
Дональд Трамп. Фото: СNN
По информации источника, окончательное решение Трампа об усилении давления на Россию и дальнейшей поддержке Украины будет обсуждаться на предстоящих встречах с немецкими представителями в Вашингтоне.
Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль планирует в ближайшее время посетить Вашингтон, а Европа готовит новый пакет санкций.
Аналитик по вопросам России и Украины Хорхе Риверо подчеркивает, что возможная отмена ограничений на использование Украиной дальнобойного оружия изменит ход операций и стратегическую ситуацию в войне.
"Это откроет возможность для Киева наносить удары по российским военным объектам, в том числе авиабазам, с которых запускают дроны 'Герань-2', и по стратегическим бомбардировщикам, наносящим массированные удары по украинским городам", — пояснил он.
Ранее западные ограничения, ограничивали применение высокотехнологичного оружия, фактически защищали ключевую военную инфраструктуру России и ее цепочки поставок от ударов из Украины.
"Снятие этих ограничений может привести к изменениям в тактике, позволив Украине нарушить логистические и оперативные структуры, поддерживающие российские военные действия", — подытожил Риверо.
По его словам, это развитие событий может существенно усложнить оперативное планирование России и поставить под угрозу стабильность поставок, на которой базируется кампания Москвы с 2022 года.
Портал "Комментарии" писал, что после того, как президент США Дональд Трамп выразил жесткую критику в адрес Владимира Путина из-за ракетных ударов по территории Украины, в российских соцсетях значительно активизировалась волна негативных сообщений относительно самого Трампа.
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