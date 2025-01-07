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Больше простых решений не будет: что понял Трамп о войне в Украине

Кит Келлог отказался от визита в Украину, потому что Трамп понял, что остановить войну через 24 часа не получится

сегодня, 12:17
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Ткачик Олеся

Похоже, что новоизбранный президент США Дональд Трамп уже понимает, что быстрые решения по поводу российско-украинской войны невозможны. И потому спецпредставитель Кит Келлог перенес визит в Киев, отметил политолог Сергей Таран.

Больше простых решений не будет: что понял Трамп о войне в Украине

Дональд Трамп

По его словам, невозможны решения не только из-за позиции кремлевского диктатора Владимира Путина или Украины, но и из-за того, что они зависят от других стратегических вопросов — видения Трампом дальнейших отношений с ЕС, Китаем и блоком НАТО.

"Очень сложной темой становится тема американо-европейских отношений. Пока заявления приближенного к Трампу Маска только портят отношения будущей администрации Белого дома с европейскими элитами. А именно на европейцев Трамп возлагает огромную часть ответственности за поддержку Украины и возможного мира", – отметил Таран.

По его мнению, Китай остается основным внешнеполитическим вызовом для США в риторике Трампа. Но, добавляет эксперт, именно Китай может повлиять или не повлиять на желание Путина всерьез заговорить о мире. Более того, неизвестно, что Пекин может попросить у Трампа в ответ на влияние/не влияние на позицию кремля.

А еще, говорит Таран, отношения между НАТО и США остаются непонятными. Трамп обещал заставить членов НАТО платить больше за свою безопасность, в противном случае, по его словам, США могут покинуть Северо-Атлантический Альянс. Насколько серьезны угрозы Трампа и действительно ли НАТО станет в результате сильнее — пока неясно, а без понимания будущего НАТО трудно говорить о безопасности в Европе и, в частности, условиях прекращения российско-украинской войны, отмечает Таран.

"В итоге, не имея пока четких ответов, "офис простых решений" Трампа прекратил свою работу так и не открывшись. Но какие-то решения потребуются, потому что Трамп слишком много обещал остановить российско-украинскую войну. Поэтому у Трампа заработает офис сложных решений. И они будут, как минимум, более реалистичны", — подытожил Таран.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему Келлог отменил свой визит в Украину.




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Источник: https://www.facebook.com/sergiy.taran/posts/pfbid02mQ7oD8m3X4HVmmsJcEBP6gFjsBpnTZmNuZtnHG3Nv1bhjubyFUxxDmBHTpdPk3Qgl
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