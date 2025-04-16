Больше терпеть не смог: Байден впервые публично раскритиковал Трампа

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Кравцев Сергей
46-й президент США Джо Байден впервые после завершения каденции высказался о деятельности Дональда Трампа. Экс-глава Белого дома выступил на Конференции адвокатов, советников и представителей лиц с инвалидностью. Главной темой выступления стала программа социального обеспечения.
Джо Байден. Фото: из открытых источников
Байден раскритиковал попытки подверг жесткой критике намерения Белого дома сократить расходы в сфере социального обеспечения, назвав соцобеспечение "не просто государственной программой, а священным обещанием". Представитель Демократической партии добавил, что люди, которые с начала своей профессиональной карьеры делали страховые взносы, надеются получить выплаты.
Также Байден резко прокомментировал действия Трампа по социальным программам. Он заявил, что глава Белого дома менее чем за менее чем 100 дней на посту "нанес столько вреда и вызвал столько разрушений".
Что бросилось в глаза многим журналистам – за все 30 минут своего выступления Байден ни разу не называл прямо имени Трампа. А речь бывшего президента США была приглушенной и не все могли разобрать слова, которые произносил экс-президент.
В итоге администрация программы социального обеспечения обвинила Байдена в распространении неправдивой информации, заявив, что Трамп обещал защитить программу, ни один офис не был закрыт, а информация о сокращении половины технического департамента не соответствует действительности.
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