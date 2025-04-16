Больше терпеть не смог: Байден впервые публично раскритиковал Трампа

46-й президент США Джо Байден впервые после завершения каденции высказался о деятельности Дональда Трампа. Экс-глава Белого дома выступил на Конференции адвокатов, советников и представителей лиц с инвалидностью. Главной темой выступления стала программа социального обеспечения.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Байден раскритиковал попытки подверг жесткой критике намерения Белого дома сократить расходы в сфере социального обеспечения, назвав соцобеспечение "не просто государственной программой, а священным обещанием". Представитель Демократической партии добавил, что люди, которые с начала своей профессиональной карьеры делали страховые взносы, надеются получить выплаты.

"Эту надежду нельзя предать, а эту обязанность нельзя проигнорировать", — подчеркнул бывший президент.

Также Байден резко прокомментировал действия Трампа по социальным программам. Он заявил, что глава Белого дома менее чем за менее чем 100 дней на посту "нанес столько вреда и вызвал столько разрушений".

"Посмотрите, что произошло сейчас, менее чем за 100 дней эта новая администрация нанесла столько вреда и столько разрушений, что перехватывает дух", — добавил он.

Что бросилось в глаза многим журналистам – за все 30 минут своего выступления Байден ни разу не называл прямо имени Трампа. А речь бывшего президента США была приглушенной и не все могли разобрать слова, которые произносил экс-президент.

В итоге администрация программы социального обеспечения обвинила Байдена в распространении неправдивой информации, заявив, что Трамп обещал защитить программу, ни один офис не был закрыт, а информация о сокращении половины технического департамента не соответствует действительности.

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