Большое прозрение президента США: Трамп заявил, что Путин осыпает всех "кучей дерьма"

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что серьезно рассматривает возможность введения санкций против России.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Об этом сообщает Clash Report.

В своем заявлении американский лидер отметил, что президент России Владимир Путин "осыпает нас чепухами" (в оригинале — оскорбительное выражение, которое дословно переводится как "куча дерьма", также имеет значение как "ф*гня"). Трамп отметил, что эти заявления звучат убедительно, однако, по сути, ничего не означают. Он добавил, что Путин виновен в многочисленных жертвах среди военных, причем как среди своих, так и украинских солдат.

"Путин нас осыпает чепухами (дословно — "кучей дерьма", выражение также имеет нецензурное значение как "ф*гня"). Звучит хорошо, но оказывается, что это ничего не значит. Он убивает многих солдат. Он убивает своих солдат и их (украинских — Ред.) солдат", — посетовал Трамп.

Глава США подчеркнул, что он серьезно рассматривает введение ограничений против РФ. В частности, по его словам, он изучает законопроект, предусматривающий очень строгие санкции против Москвы и уже поданный в американский Конгресс.

Трамп также отметил, что его команда провела тщательный анализ всех фактов. Он добавил, что ситуация оказалась еще более масштабной, чем вооруженный конфликт с участием Ирана и Израиля, подчеркнув, что человечество еще не было свидетелем подобного развития событий.

"Но одна из вещей, которые мы сделали, это то, что мы просмотрели каждый факт. Это больше, чем война с Ираном и Израилем, люди никогда не видели ничего подобного", — добавил он.

Кроме того, президент Соединенных Штатов высказал мнение о войне в Украине. Он считает, что без должного вооружения эта война могла бы продолжаться всего несколько дней.

"Мы передали украинцам лучшее оружие, которое когда-либо производили", — заявил Трамп, подчеркнув, что именно это дало Украине возможность эффективно противостоять врагу.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп признался, что готовит для Путина маленький сюрприз. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил свое недовольство действиями президента России Владимира Путина. Американский лидер также намекнул на возможность новых санкций против РФ, назвав это "небольшим сюрпризом". Об этом он заявил во время общения со СМИ.

Глава США обратил внимание на то, что Путин, по его словам, "убивает многих людей — как своих военных, так и украинских". Он также заявил о потерях, которые, по его словам, составляют "семь тысяч в неделю". На вопрос журналистов о возможных решениях относительно Путина, Трамп ответил уклончиво: "Я вам не скажу – это может быть маленьким сюрпризом!"