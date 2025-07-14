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Большое заявление Трампа может не иметь значения для Путина: чего ждать Украине

Трамп может пригрозить Путину новым вооружением для Украины и санкциями против России, однако без их реального применения.

14 июля 2025, 08:45
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Slava Kot

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп анонсировал большое заявление на 14 июля, касающееся войны России против Украины и непосредственно главы Кремля Владимира Путина. Однако, несмотря на положительные ожидания для Украины, это может оказаться очередными "трамповскими пугачками", которые не будут иметь эффекта на Россию.

Большое заявление Трампа может не иметь значения для Путина: чего ждать Украине

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Политический обозреватель Виктор Андрусив считает, что, оценивая последние заявления президента Владимира Зеленского и сенатора-республиканца Линдси Грэма, выступление Трампа может изменить отношение США к помощи Украине, в частности из-за поставок оружия.

"Несмотря на то, что все говорят только о Петриоте, на самом деле, есть куча наступательного вооружения, в котором мы нуждаемся. Это дальнобойные ракеты для F16, Himars, танки, вертолеты, и очень много видов вооружения, которое Байден боялся давать нам. Кто за это заплатит — нам не принципиально", — указывает политический обозреватель.

Другой шаг, по мнению Адрусива, будет касаться санкций против РФ. Однако, по его мнению, вопреки "неизбежному развороту Трампа против Путина", заявление президента США может оказаться "лишь еще одним запугиванием Путина".

"Я думаю, что Трамп еще раз призовет его прекратить огонь и начать полноценный мирный процесс, или и здесь он будет перечислять все то, что было описано выше. Это не так приятно, как в первом случае, но подобное заявление не будет иметь "большого" значения ни для Путина, ни для нас. Для кремля трамповские пугалки потеряли силу, иначе Путин не послал бы его в телефонном звонке. Для нас эти угрозы тоже не имеют особого значения, поскольку разблокирование вооружения уже произошло и вопрос только в масштабах снабжения и кто платит", — считает Андрусив.

По словам Андрусива, процесс движется в сторону Украины и будет набирать обороты, однако остается вопрос, насколько эта поддержка и давление на РФ будет сильным, чтобы закончить войну в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин сделал признание о "наплевательском отношении".

Также "Комментарии" писали, что в США заявили о важных новостях для Украины. Что готовит Трамп для Путина.



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Источник: https://t.me/c/1688526359/2339
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