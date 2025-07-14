Большое заявление Трампа может не иметь значения для Путина: чего ждать Украине

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп анонсировал большое заявление на 14 июля, касающееся войны России против Украины и непосредственно главы Кремля Владимира Путина. Однако, несмотря на положительные ожидания для Украины, это может оказаться очередными "трамповскими пугачками", которые не будут иметь эффекта на Россию.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Политический обозреватель Виктор Андрусив считает, что, оценивая последние заявления президента Владимира Зеленского и сенатора-республиканца Линдси Грэма, выступление Трампа может изменить отношение США к помощи Украине, в частности из-за поставок оружия.
Другой шаг, по мнению Адрусива, будет касаться санкций против РФ. Однако, по его мнению, вопреки "неизбежному развороту Трампа против Путина", заявление президента США может оказаться "лишь еще одним запугиванием Путина".
По словам Андрусива, процесс движется в сторону Украины и будет набирать обороты, однако остается вопрос, насколько эта поддержка и давление на РФ будет сильным, чтобы закончить войну в Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин сделал признание о "наплевательском отношении".
Также "Комментарии" писали, что в США заявили о важных новостях для Украины. Что готовит Трамп для Путина.