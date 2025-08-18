logo

Большой день для всего мира: Трамп анонсировал немедленное завершение войны в Украине
Большой день для всего мира: Трамп анонсировал немедленное завершение войны в Украине

Дональд Трамп заявил, что теперь Зеленский может "завершить войну практически немедленно"

18 августа 2025, 06:52
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп призвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, чтобы завершить войну. Как передает портал "Комментарии", об этом Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.

Большой день для всего мира: Трамп анонсировал немедленное завершение войны в Украине

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Президент Украины Зеленский может закончить войну с Россией практически немедленно, если захочет, или может продолжать воевать. Никакого возвращения Обамы, который отдал Крым (12 лет назад, без единого выстрела!), и никакого вступления Украины в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются", – отметил глава Белого дома.

Кроме того, Дональд Трамп анонсировал большую встречу в Белом доме с европейскими лидерами.

"Большой день завтра в Белом доме. Никогда еще столько европейских лидеров не собиралось одновременно. Для меня большая честь принимать их!!!", – написал президент США.

Читайте также на портале "Комментарии" - Дональд Трамп заявил, что Украина должна отдать России часть своих территорий, чтобы закончить войну.

Также издание "Комментарии" сообщало – накануне ключевых переговоров у Трампа два самых влиятельных человека заговорили одновременно, посылая диаметрально противоположные сигналы. Речь о спецпредставителе президента США Уиткоффа и госсекретаре СШП Рубио. Так Уиктофф заявил, что Путин уже сделал замечательную уступку и Украине нужно немедленно договариваться". Трампу это соблазнительно, потому что его цель – Нобелевская премия, то есть быстрый мир безразлично за чей-то счет, чтобы не американский. Такое мнение выразил политический обозреватель, блогер Алексей Паныч.




Источник: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/115047128460078066
