Большой день для всего мира: Трамп анонсировал немедленное завершение войны в Украине

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп призвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, чтобы завершить войну. Как передает портал "Комментарии", об этом Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Кроме того, Дональд Трамп анонсировал большую встречу в Белом доме с европейскими лидерами.
Читайте также на портале "Комментарии" - Дональд Трамп заявил, что Украина должна отдать России часть своих территорий, чтобы закончить войну.
Также издание "Комментарии" сообщало – накануне ключевых переговоров у Трампа два самых влиятельных человека заговорили одновременно, посылая диаметрально противоположные сигналы. Речь о спецпредставителе президента США Уиткоффа и госсекретаре СШП Рубио. Так Уиктофф заявил, что Путин уже сделал замечательную уступку и Украине нужно немедленно договариваться". Трампу это соблазнительно, потому что его цель – Нобелевская премия, то есть быстрый мир безразлично за чей-то счет, чтобы не американский. Такое мнение выразил политический обозреватель, блогер Алексей Паныч.