Брат "Да Винчи" внезапно умер накануне его дня рождения: что произошло

1 ноября стало известно о внезапной смерти младшего брата Героя Украины Дмитрия Коцюбайло, известного под позывным "Да Винчи". Иван Коцюбайло, которому было 27 лет, ушел из жизни в возрасте, в котором погиб и его старший брат.

Умер Иван Коцюбайло (фото из открытых источников)

Об этом сообщил Бурштынский городской совет, выразив соболезнования семье и добавив: "Пусть душа Иоанна обретет вечный покой, а Господь дарует семье силу и поддержку в это тяжелое время". Известно также, что Иван Коцюбайло скончался в канун дня рождения своего брата Дмитрия, отмечавшегося 1 ноября. Причину смерти Ивана не раскрывают, отметив лишь, что в семью Коцюбайлов снова пришло "страшное горе".

Напомним, что Дмитрий Коцюбайло, командир 1-й отдельной механизированной бригады "Волки Да Винчи", погиб в 27 лет. В день его рождения, 1 ноября, в Киеве на Аскольдовой могиле состоялось богослужение в его память.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что вдова "Да Винчи" рассказала о травле со стороны поклонников Порошенко. Вдова героя Украины, командира батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова рассказала, что ее муж Дмитрий Коцюбайло с позывным "Да Винчи" не принял бы помощи бывшего президента Петра Порошенко. Михайлова объяснила это тем, что поклонники Порошенко критиковали Дмитрия Коцюбайло за награду, которую он получил из рук Владимира Зеленского.

Алина Михайлова в интервью LIGAnet рассказала об угрозах, поступавших Дмитрию Коцюбайлу и его семье от поклонников лидера "Евросолидарности". По словам вдовы, после получения награды из рук Президента, на "Да Винчи" и его семью посыпались проклятия и угрозы.

