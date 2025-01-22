Британский генерал указал на очевидную выгоду для России от соглашения Трампа по Украине

Обещание бывшего президента США Дональда Трампа выступить посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией может дать Кремлю возможность восстановить свою военную силу и объединиться с другими государствами, представляющими угрозу Западу. Такое мнение высказал генерал-лейтенант британской армии Майк Элвисс в комментарии The Times.

Дональд Трамп. Фото: Reuters

По его словам, окончание войны в Украине может привести к гонке за восстановление бронетанковых войск, поскольку страны мира будут готовиться к новым конфликтам.

"После того, как в Украине стихнут пушки, Россия возобновит свои силы и начнет новый сговор со странами, формирующими новую ось агрессоров", — заявил генерал.

К этой "весе агрессоров" Элвисс относит Китай, Иран и Северную Корею, которые, по его мнению, сотрудничают с Кремлем, чтобы дестабилизировать ситуацию в западных странах.

Старшие военные чиновники Министерства обороны Великобритании также считают, что после заключения мирного соглашения между РФ и Западом начнутся масштабные подготовительные меры к предстоящим войнам.

По мнению генерал-лейтенанта Ральфа Вуддисса, командующего союзным корпусом быстрого реагирования НАТО, Россия уже демонстрирует способность быстро адаптироваться к боевым действиям. Он убежден, что в случае нового конфликта российская армия покажет уровень подготовки, подобный тому, который она продемонстрировала в начале вторжения в Украину в 2022 году.

Генерал-майор Мэтью Ван Вагенен, заместитель начальника штаба США по операциям и разведке в европейском командовании НАТО, предупреждает, что Россия быстрее, чем ожидалось, восстанавливает свой военный потенциал.

В то же время НАТО сталкивается с существенным дефицитом бронетехники из-за длительной поддержки Украины и сокращения инвестиций в военную сферу в течение последних десятилетий. В частности, британской армии не хватает сотен единиц бронированных и вспомогательных транспортных средств, что влияет на всеобщую готовность Альянса к предстоящим вызовам.

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