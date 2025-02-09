Британский полковник предположил, что между США и Путиным состоялся контакт

Вероятно, администрация Дональда Трампа уже контактировала с Кремлем еще до его инаугурации, однако переговоры оказались неудачными для Москвы, об этом в эфире 24 канала сказал военный эксперт, полковник в отставке Филипп Ингрэм.

Владимир Путин

По его мнению, вероятно, что нынешний президент США Дональд Трамп избрал тактику устрашения кремлевского диктатора Владимира Путина, используя возможное экономическое давление. В то же время Россия пытается ответить на такие заявления, в частности, из-за манипуляций вокруг прошлого первой леди США Мелании Трамп.

По словам британского полковника, публичное заявление Трампа стало ударом по имиджу Путина, унижая его на международной арене.

"Дискуссия с командой Трампа пошла не так, как хотел Путин, или так, как хотел Трамп. Поэтому он снова угрожает ему", – подчеркнул эксперт.

По его мнению, переговоры между командой Трампа и российской стороной, вероятно, не сложились так, как этого хотел Кремль, что и стало причиной более жестких заявлений американского президента.

Эксперт считает, что реакция Москвы является типичным примером работы российских спецслужб, использующих информационные атаки и шантаж. Однако теперь, когда Трамп вернулся в большую политику, он владеет реальными экономическими рычагами давления.

"Посмотрим, как Путин попытается с ними справиться", — добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент США Дональд Трамп сообщил о том, что он уже разговаривал с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. По итогам разговора американский президент якобы понял, что Путин хотел бы остановить кровавую войну, поскольку в ней много гибнет молодых людей. Также Трамп сообщил, что у него есть план, как остановить войну в Украине.





