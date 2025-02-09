Британский полковник предположил, что между США и Путиным состоялся контакт

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Ткачик Олеся
Вероятно, администрация Дональда Трампа уже контактировала с Кремлем еще до его инаугурации, однако переговоры оказались неудачными для Москвы, об этом в эфире 24 канала сказал военный эксперт, полковник в отставке Филипп Ингрэм.
Владимир Путин
По его мнению, вероятно, что нынешний президент США Дональд Трамп избрал тактику устрашения кремлевского диктатора Владимира Путина, используя возможное экономическое давление. В то же время Россия пытается ответить на такие заявления, в частности, из-за манипуляций вокруг прошлого первой леди США Мелании Трамп.
По словам британского полковника, публичное заявление Трампа стало ударом по имиджу Путина, унижая его на международной арене.
По его мнению, переговоры между командой Трампа и российской стороной, вероятно, не сложились так, как этого хотел Кремль, что и стало причиной более жестких заявлений американского президента.
Эксперт считает, что реакция Москвы является типичным примером работы российских спецслужб, использующих информационные атаки и шантаж. Однако теперь, когда Трамп вернулся в большую политику, он владеет реальными экономическими рычагами давления.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент США Дональд Трамп сообщил о том, что он уже разговаривал с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. По итогам разговора американский президент якобы понял, что Путин хотел бы остановить кровавую войну, поскольку в ней много гибнет молодых людей. Также Трамп сообщил, что у него есть план, как остановить войну в Украине.
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