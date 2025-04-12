Будет ли «переворот» в Белом доме: что для Трампа готовят республиканцы

Некоторые сенаторы-республиканцы призывают ограничить полномочия Дональда Трампа и вернуть контроль Конгрессу, сообщил бывший советник Госсекретаря США Мэтью Брайза.

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"Мы начинаем слышать, как даже некоторые сенаторы-республиканцы высказывают мнение, что нужно ограничить власть Трампа и вернуть эти полномочия Конгрессу США. Но мы еще очень далеки от того, чтобы это небольшое количество сенаторов смогло реально ограничить его власть", — подчеркнул эксперт.

Он подчеркнул, что экономические последствия политики Трампа, в частности, его тарифного давления и торговой войны, уже начинают проявляться — о чем свидетельствует падение американских фондовых рынков.

"Я думаю, что мы увидим, как Трамп отступит от безумия своей тарифной политики и глобальной торговой войны, когда станет понятно, что экономика США действительно терпит огромный ущерб, и мы уже видим это на примере падения американских фондовых рынков", — пояснил Брайза.

По его мнению, США могут столкнуться с экономическим явлением, подобным стагфляции — одновременному замедлению роста и высокой инфляции, которое уже случалось в стране в 1970-х годах, а в Японии — в 1990-х.

По словам дипломата, если сценарий стагфляции сбудется, у Трампа не останется иного выбора, кроме как изменить свою политику. Однако это произойдет уже после значительных экономических потерь и попыток повлиять на правовую систему страны, добавил эксперт.

Брайза также выразил обеспокоенность действиями Трампа по поводу американской юридической системы.

"Трамп уже начал давить на ведущие американские юридические фирмы, выступавшие против него. И это очень небезопасно. Закон должен быть священным в Соединенных Штатах, как и в любой другой стране. И все в США, даже президент, должны соблюдать законы. Но Трамп попытается это подвесить", — подытожил он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что рейтинг Трампа сенсационно обрушился.



