Будет ли «переворот» в Белом доме: что для Трампа готовят республиканцы

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Ткачик Олеся
Некоторые сенаторы-республиканцы призывают ограничить полномочия Дональда Трампа и вернуть контроль Конгрессу, сообщил бывший советник Госсекретаря США Мэтью Брайза.
США
"Мы начинаем слышать, как даже некоторые сенаторы-республиканцы высказывают мнение, что нужно ограничить власть Трампа и вернуть эти полномочия Конгрессу США. Но мы еще очень далеки от того, чтобы это небольшое количество сенаторов смогло реально ограничить его власть", — подчеркнул эксперт.
Он подчеркнул, что экономические последствия политики Трампа, в частности, его тарифного давления и торговой войны, уже начинают проявляться — о чем свидетельствует падение американских фондовых рынков.
По его мнению, США могут столкнуться с экономическим явлением, подобным стагфляции — одновременному замедлению роста и высокой инфляции, которое уже случалось в стране в 1970-х годах, а в Японии — в 1990-х.
По словам дипломата, если сценарий стагфляции сбудется, у Трампа не останется иного выбора, кроме как изменить свою политику. Однако это произойдет уже после значительных экономических потерь и попыток повлиять на правовую систему страны, добавил эксперт.
Брайза также выразил обеспокоенность действиями Трампа по поводу американской юридической системы.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что рейтинг Трампа сенсационно обрушился.
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