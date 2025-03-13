Будет ли Трамп давить на Северную Корею: что известно

Рубрики
МЕНЮ
Марьян Ощановский
Президент США Дональд Трамп заявил о замечательных отношениях с главой КНДР Ким Чен Ином.
Трамп прокомментировал отношения с КНДР. Фото из открытых источников
Американский президент рассказал, что хотел бы возобновить диалог с лидером Северной Кореи.
Американский лидер признал, что его отношения с Ким Чен Ином начинались очень тяжело.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в пригородах Суджи Курской области РФ и районах вокруг города ведутся активные боевые действия, сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. "Противник применяет штурмовые подразделения воздушно-десантных войск и сил специальных операций с целью прорыва нашей обороны, вытеснения наших войск с территории Курской области РФ и переноса боевых действий на территорию Сумской и Харьковской областей. Враг уже понес и продолжает нести на Курщине значительные потери", — рассказал он.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что военная помощь от США снова поступает в Украину. Также полностью восстановлен обмен разведывательными данными между Киевом и Вашингтоном. Как пишет издание CNN, соответствующую информацию подтвердило неназванное американское чиновник. По словам собеседника издания, находящиеся в Украине американские подрядчики, чтобы помочь с техническим обслуживанием, обучением и поддержкой более сложных систем вооружений, также возобновили свою работу.
Новости