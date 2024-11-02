logo

BTC/USD

69669.08

ETH/USD

2502.17

LTC/USD

70.34

USD/UAH

41.55

EUR/UAH

45.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Будет очень горячо: куда США срочно перебрасывают эсминцы, истребители и бомбардировщики
commentss НОВОСТИ Все новости

Будет очень горячо: куда США срочно перебрасывают эсминцы, истребители и бомбардировщики

США отправляют на Ближний Восток дополнительные силы

сегодня, 09:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Министр обороны США Ллойд Остин отдал приказ о развертывании на Ближнем Востоке дополнительных эсминцев противоракетной обороны, эскадрильи истребителей и самолетов-заправщиков, а также нескольких ударных бомбардировщиков ВВС США В-52 дальнего действия. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Будет очень горячо: куда США срочно перебрасывают эсминцы, истребители и бомбардировщики

США отправляют на Ближний Восток дополнительные силы. Фото: из открытых источников

В сообщении Минобороны США говорится, что эти силы начнут прибывать в ближайшие месяцы по мере того, как авианосная ударная группа USS ABRAHAM LINCOLN будет готовиться к отплытию.

В Пентагоне отмечают, что такой шаг сделали "в соответствии с нашими обязательствами по защите граждан и войск США на Ближнем Востоке, защиты Израиля и деэскалации путем сдерживания и дипломатии".

"Это развертывание основывается на недавнем решении о развертывании в Израиле системы противоракетной обороны Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), а также на постоянном присутствии в Восточном Средиземноморье Морской экспедиционной группы готовности к десантированию (ARG/MEU) Минобороны США", – говорится в сообщении.

Патрик Райдер пояснил, что министр обороны США Остин продолжает четко давать понять, что, если Иран, его партнеры или их приспешники воспользуются этим моментом для нападения на американский персонал или интересы в регионе, Соединенные Штаты примут все необходимые меры для защиты нашего народа.

Читайте также на портале "Комментарии" — на войне в Украине "нет серебряного шара", то есть любой системы вооружений, которая способна переломить ход событий на поле боя. Как сообщает портал "Комментарии", такое мнение высказал министр обороны США Ллойд Остин в статье, опубликованной в журнале Foreign Affaris, в которой говорится о войне в Украине.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3954442/statement-from-pentagon-press-secretary-maj-gen-pat-ryder-on-middle-east-force/
Теги:

Новости

Все новости