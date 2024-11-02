Министр обороны США Ллойд Остин отдал приказ о развертывании на Ближнем Востоке дополнительных эсминцев противоракетной обороны, эскадрильи истребителей и самолетов-заправщиков, а также нескольких ударных бомбардировщиков ВВС США В-52 дальнего действия. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

США отправляют на Ближний Восток дополнительные силы. Фото: из открытых источников

В сообщении Минобороны США говорится, что эти силы начнут прибывать в ближайшие месяцы по мере того, как авианосная ударная группа USS ABRAHAM LINCOLN будет готовиться к отплытию.

В Пентагоне отмечают, что такой шаг сделали "в соответствии с нашими обязательствами по защите граждан и войск США на Ближнем Востоке, защиты Израиля и деэскалации путем сдерживания и дипломатии".

"Это развертывание основывается на недавнем решении о развертывании в Израиле системы противоракетной обороны Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), а также на постоянном присутствии в Восточном Средиземноморье Морской экспедиционной группы готовности к десантированию (ARG/MEU) Минобороны США", – говорится в сообщении.

Патрик Райдер пояснил, что министр обороны США Остин продолжает четко давать понять, что, если Иран, его партнеры или их приспешники воспользуются этим моментом для нападения на американский персонал или интересы в регионе, Соединенные Штаты примут все необходимые меры для защиты нашего народа.

Читайте также на портале "Комментарии" — на войне в Украине "нет серебряного шара", то есть любой системы вооружений, которая способна переломить ход событий на поле боя. Как сообщает портал "Комментарии", такое мнение высказал министр обороны США Ллойд Остин в статье, опубликованной в журнале Foreign Affaris, в которой говорится о войне в Украине.



