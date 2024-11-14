Будущий министр обороны США бросил топор в человека (ВИДЕО)

Недавно избранный президент США Дональд Трамп постепенно объявляет членов собственной команды на высших государственных должностях. Например, Трамп предлагает министром обороны назначить ПитаХегсета — ветерана и телеведущего Fox News, который неоднократно попадал в различные курьезные ситуации.

Пит Хегсет. Фото: Shawn Ryan

Объявление Пита Хегсета будущим министром обороны США вызвало удивление, даже в окружении республиканцев, признающих, что почти ничего о нем не знают. Хотя Пит Хегсет и бывший ветеран Национальной гвардии США, служивший в Афганистане, Ираке и Кубе, однако он неоднократно попадал в скандальные ситуации. Например, во время очередного шоу на телеканале Fox & Friends, Хегсет во время бросания топора в цель, попал в человека на съемочной площадке, который позже подал в суд на Fox News.

Кроме того, Хегсет заявлял, что около 10 лет не моет руки. По его словам, если он не видит микробов, то их нет.

Несмотря на то, что Хегсет поддерживает давление США на Китай и Иран, у него нет однозначной позиции в отношении РФ. Хегсет указывал, что понимает решение Зеленского защищать свою страну, однако критикует выделение помощи от США. По его словам, в Америке "более насущная проблема", чем война в Украине — "ливачество". Также Хегсет заявлял, что не понимает конечной цели войны в Украине и не хочет, чтобы его дети "воевали на Донбассе".

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