Будущий министр здравоохранения в США заявлял, что часть его мозга съели черви

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Ткачик Олеся
Стало известно, почему Роберт Кеннеди-младший снял свою кандидатуру на выборах в пользу Дональда Трампа. Теперь новоизбранный президент США рассматривает его кандидатуру на должность министра здравоохранения.
Роберт Кеннеди-младший
Известно, что с 2005 года Роберт Кеннеди-младший активно выступает против вакцинации населения. Особенно популярен он стал в 2020 году во время COVID-19. При этом, по информации американских СМИ, по этому поводу у него возникли серьезные разногласия даже с собственной семьей. В частности, в 2021 году его сестра, Кэрри Кеннеди, назвала позицию Роберта по вопросу отказа от вакцинации "очень опасной".
Кроме того, известно, что в 2022 году соцсети Facebook и Instagram удалили аккаунты группы Children's Health Defence ("Защита детского здоровья"), основанной Кеннеди-младшим. Причиной стало неоднократное нарушение политики компаний по дезинформации по медицинским вопросам.
Также СМИ напомнили, что в 2023 году Роберт Кеннеди-младший утверждал, что вакцины вызывают аутизм. Он даже заявлял, что использование вакцин можно сравнить с истреблением евреев в нацистских лагерях.
Он сиронизировал, если Трамп хотел, чтобы Мексика построила стену от США за свои средства, то теперь, очевидно, мексиканцы серьезно над этим предложением начали задумываться.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в команде Трампа много фриков, которых он тянет к власти.
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