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Будущий министр здравоохранения в США заявлял, что часть его мозга съели черви

Кеннеди-младший также активно выступает против вакцинации населения

сегодня, 10:30
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Ткачик Олеся

Стало известно, почему Роберт Кеннеди-младший снял свою кандидатуру на выборах в пользу Дональда Трампа. Теперь новоизбранный президент США рассматривает его кандидатуру на должность министра здравоохранения.

Будущий министр здравоохранения в США заявлял, что часть его мозга съели черви

Роберт Кеннеди-младший

Известно, что с 2005 года Роберт Кеннеди-младший активно выступает против вакцинации населения. Особенно популярен он стал в 2020 году во время COVID-19. При этом, по информации американских СМИ, по этому поводу у него возникли серьезные разногласия даже с собственной семьей. В частности, в 2021 году его сестра, Кэрри Кеннеди, назвала позицию Роберта по вопросу отказа от вакцинации "очень опасной".

Кроме того, известно, что в 2022 году соцсети Facebook и Instagram удалили аккаунты группы Children's Health Defence ("Защита детского здоровья"), основанной Кеннеди-младшим. Причиной стало неоднократное нарушение политики компаний по дезинформации по медицинским вопросам.

Также СМИ напомнили, что в 2023 году Роберт Кеннеди-младший утверждал, что вакцины вызывают аутизм. Он даже заявлял, что использование вакцин можно сравнить с истреблением евреев в нацистских лагерях.

"Ну а еще в 2012 году Кеннеди младший жаловался на "туман в голове, потому что часть его мозга съели черви". Но мозг Кеннеди младшего оказался ядовитым даже для червей, поэтому они в голове и умерли, до сих пор остаются там. А*еренный министр здравоохранения. Это прямой топ", — отметил военный Александр Карпьюк.

Он сиронизировал, если Трамп хотел, чтобы Мексика построила стену от США за свои средства, то теперь, очевидно, мексиканцы серьезно над этим предложением начали задумываться.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в команде Трампа много фриков, которых он тянет к власти.




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Источник: https://www.facebook.com/serg.marco/posts/pfbid036fk8NmwXghNTP6uzDPDppd1JrDDGVP3xY2Gad8rmnADg8Mb7kYQK5VVC4zeQgoWNl
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