США не будут оказывать военную помощь России, заявил государственный секретарь Марко Рубио.

США готовы договариваться с РФ. Фото из открытых источников

"Могу вас заверить, что мы не будем оказывать военную помощь россиянам", — подчеркнул Марко Рубио.

По словам госсекретаря США, Украине и РФ нужно будет пойти на уступки. При этом он отказался делиться деталями потенциального соглашения и дал понять, что уступки Украины и России будут являться центральным элементом дипломатии.

"Самое важное, с чем мы уедем отсюда, — это сильное ощущение того, что Украина готова делать сложные вещи, равно как и россиянам придется делать сложные вещи, чтобы положить конец этому конфликту или по крайней мере приостановить его каким-то образом", — заявил Марко Рубио.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики захватили 9 марта два населенных пункта в Курской области, которые контролировала украинская армия. По информации паблика, россияне продолжают наступать в Курской области РФ. При этом ВСУ пытаются выполнять поставленные задачи, несмотря на сверхсложные условия. "К сожалению, сегодня много кадров из Курщины, где противник продолжает продвигаться. Комментировать что-то просто нет желания. Главное сейчас — это жизнь тех, кто выполняет задачи до последнего", — говорится в сообщении Deep State.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Венса — Нейт — провел 2,5 года на передовой на войне в Украине. Как сообщает издание Le Figaro, брат Венса воевал как доброволец и участвовал в самых ожесточенных боях в Купянске, Бахмуте, Авдеевке и Покровске. Нейт критикует позицию своего двоюродного брата Джей Ди, ставшего близким соратником Дональда Трампа. Сообщается, что бывший морской пехотинец Нейт прибыл в Украину в марте 2022 года.