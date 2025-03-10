Будут ли США помогать России оружием: что сообщил Рубио

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Марьян Ощановский
США не будут оказывать военную помощь России, заявил государственный секретарь Марко Рубио.
США готовы договариваться с РФ. Фото из открытых источников
По словам госсекретаря США, Украине и РФ нужно будет пойти на уступки. При этом он отказался делиться деталями потенциального соглашения и дал понять, что уступки Украины и России будут являться центральным элементом дипломатии.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики захватили 9 марта два населенных пункта в Курской области, которые контролировала украинская армия. По информации паблика, россияне продолжают наступать в Курской области РФ. При этом ВСУ пытаются выполнять поставленные задачи, несмотря на сверхсложные условия. "К сожалению, сегодня много кадров из Курщины, где противник продолжает продвигаться. Комментировать что-то просто нет желания. Главное сейчас — это жизнь тех, кто выполняет задачи до последнего", — говорится в сообщении Deep State.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Венса — Нейт — провел 2,5 года на передовой на войне в Украине. Как сообщает издание Le Figaro, брат Венса воевал как доброволец и участвовал в самых ожесточенных боях в Купянске, Бахмуте, Авдеевке и Покровске. Нейт критикует позицию своего двоюродного брата Джей Ди, ставшего близким соратником Дональда Трампа. Сообщается, что бывший морской пехотинец Нейт прибыл в Украину в марте 2022 года.
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