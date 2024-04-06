Будут значительные последствия: США снова предупредили КНР о помощи России

Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила Китай о "значительных последствиях" для его компаний в случае помощи России в войне против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

США и Китай. Фото: из открытых источников

Еллен провела встречу с вице-премьером правительства Китая Хэ Лифеном в городе Гуанчжоу в субботу, 6 апреля. Как отмечает издание, обе стороны согласились продолжить обсуждение сбалансированного роста и финансовой стабильности.

В Пекине заявили, что выразили обеспокоенность по поводу экономических и торговых ограничений США в отношении Китая.

Министр финансов США подчеркнула, что китайские компании могут ждать последствий, если они будут помогать вооруженной агрессии России против Украины.

"Еллен сказала, что предупредила о значительных последствиях для китайских компаний, если они будут оказывать материальную поддержку вторжению России в Украину", — пишет "Reuters".

Китайская сторона в свою очередь подчеркнула, что ее политика не заключается в предоставлении такой поддержки и не хочет, чтобы это было двусторонним вопросом.

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