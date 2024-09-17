Было 4-5 выстрелов: Трамп впервые подробно рассказал о новой попытке покушения

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что частичную ответственность за атаку на него на его поле для гольфа в Вест-Палм-Бич несут президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис.



Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп в прямом эфире в социальной сети X впервые подробно рассказал о новой попытке его убийства. По словам Трампа, во время игры в гольф с друзьями он услышал 4-5 выстрелов.

"Агент Секретной службы увидел ствол автомата АК-47. Они начали стрелять в том направлении, они начали стрелять в кусты", – сказал Трамп.

Трамп рассказал, что планировал сделать последний удар в игре, но агенты Секретной службы убедили его быстро собираться и идти в укрытие.

Бывший президент США рассказал, что впоследствии выяснилось, что человеком в кустах, планировавшим возможное убийство Трампа оказался 58-летний Райан Уэсли Рут, который в последние годы жил на Гавайях. Решающую роль в задержании преступника сыграл свидетель, который помог полиции узнать его машину и самого стрелка.

Трамп считает, что ответственность за покушение отчасти несут Джо Байден и Камала Харрис.

"Из-за их риторики в меня стреляют. Через эту коммунистическую левацкую риторику летят пули, и дальше будет только хуже", — заявил Трамп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на покушение на Трампа. Зеленский в сообщении написал, что обрадовался информации о невредимом кандидате в президенты США. Также стрельбу вблизи Трампа прокомментировал президент США Джо Байден.

Также "Комментарии" писали о шокирующих словах Трампа, поразивших многих на дебатах.