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Бывшая поклонница Трампа отказалась от помилования: как объяснила

Участница штурма Капитолия Памела Хемпхилл изменила свои взгляды на Трампа и MAGA и отказалась от помилования президента США.

сегодня, 10:15
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Автор:
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Slava Kot

Памела Хемпхилл, ранее поддерживавшая Дональда Трампа и причастная к беспорядкам в Капитолии 6 января 2021 года, отказалась от президентского помилования, которое Трамп предложил участникам тех событий. Женщина объяснила, что была в то время частью "культа MAGA", а помилование станет нарушением верховенства права.

Бывшая поклонница Трампа отказалась от помилования: как объяснила

Памела Хемпхилл

Памела Хемпхилл в интервью Sky News заявила, что принять помилование от Трампа означало бы пренебречь законом и унизить работу правоохранителей.

"Это было бы пощечиной верховенству права, полицейским Капитолию и нашей нации. Быть частью всего, что они пытаются сказать о случившемся 6 января... это было восстание, и я не хочу участвовать в том, чтобы помогать им переписывать историю. Я была виновата", — сказала Хемпхилл, отбывшая 60-дневное заключение за участие в штурме Капитолия.

Хемпхилл назвала свое участие в беспорядках результатом манипуляций и пропаганды, исходившей со стороны движения "Make America Great Again" (MAGA). Она обвинила Трампа в распространении лжи о фальсификации выборов.

"Но когда ты относишься к культу MAGA, на тебя так сильно давят и говорят не слушать никого, кроме Трампа. Позже... я поняла, что все это не что иное, как пропаганда и ложь, и что Трамп действительно опасный нарцисс", – добавила Хемпхилл.

Хемпхилл также выразила обеспокоенность, что помилование участников штурма может легитимизировать будущие акты насилия со стороны ультраправых группировок. По ее мнению, это может подорвать доверие к мирным формам протеста. Бывшая поклонница Трампа заявила, что она хотела бы выступить перед Конгрессом и рассказать, что действительно произошло 6 января 2021 года, и противодействовать попыткам переписать события того дня.

Напомним, что одним из первых действий Трампа по возвращении в должность президента стало помилование примерно 1500 участников штурма Капитолия. Это решение вызвало неоднозначную реакцию в обществе и среди экспертов, ведь многие считают штурм угрозой демократическим ценностям США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп не сдержал своего главного обещания по Украине.

Также "Комментарии" писали, что Трампу пожизненно запретили управлять автомобилем.



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Источник: https://news.sky.com/story/trump-latest-president-us-tariff-white-house-melania-sky-news-live-blog-13209921?postid=8975793#liveblog-body
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