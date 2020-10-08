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Главная Новости Мир США Бывшего полицейского, обвиняемого в смерти Джорджа Флойда, освободили под залог в 1 миллион долларов
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Бывшего полицейского, обвиняемого в смерти Джорджа Флойда, освободили под залог в 1 миллион долларов

Бывшему полицейскому запрещено работать в правоохранительных органах и владеть оружием, а также контактировать с семьей убитого

сегодня, 02:40
Автор:

Татьяна Веремеева

Бывшего сотрудника полиции Миннеаполиса (штат Миннесота, США), которого обвиняютв убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, Дерека Шовена освободили  из исправительного учреждения после внесения залога в размере 1 миллиона долларов, согласно предписанию суда. Об этом сообщает Reuters.

Бывшего полицейского, обвиняемого в смерти Джорджа Флойда, освободили под залог в 1 миллион долларов

Шовену предъявляли обвинение в убийстве второй и третьей степени и непредумышленном убийстве 25 мая афроамериканца Флойда, после того как сотрудник полиции почти девять минут стоял на коленях у него на шее. Видеозаписи этого инцидента вызвали общенациональные протесты против жестокости полиции и расизма.

В среду днем губернатор Тим Уолц активизировал Национальную гвардию Миннесоты, чтобы помочь правоохранительным органам Миннеаполиса отреагировать на потенциальные гражданские беспорядки из-за новости об освобождении Шовена.

Эрик Нельсон, адвокат Шовена, отказался от комментариев агентству Reuters.

"Освобождение Дерека Шовена под залог является болезненным напоминанием семье Джорджа Флойда о том, что мы все еще далеки от достижения справедливости для Джорджа", – говорится в заявлении адвокатов семьи Флойда.

Безусловный залог был установлен в размере 1,25 млн долл., или 1 млн долл. с определенными условиями. Условия, установленные на слушаниях по делу о залоге, включали запрет на работу в правоохранительных органах и контакты с семьей Флойда. Шовен также обязан сдать все лицензии или разрешения на огнестрельное оружие.

Напомним, в судебных документах говорилось, что уволенный сотрудник полиции Миннеаполиса получит серьезные обвинения в убийстве, а трое других уволенных офицеров будут обвинены в пособничестве в смерти безоружного чернокожего человека.


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