Бывшего полицейского, обвиняемого в смерти Джорджа Флойда, освободили под залог в 1 миллион долларов

Язык
BTC/USD
10637.60
ETH/USD
339.93
LTC/USD
46.27
USD/UAH
28.55
EUR/UAH
33.56
RUB/UAH
0.37
Татьяна Веремеева
Бывшего сотрудника полиции Миннеаполиса (штат Миннесота,
США), которого обвиняютв убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, Дерека Шовена освободили из исправительного учреждения после внесения
залога в размере 1 миллиона долларов, согласно предписанию суда. Об этом
сообщает Reuters.
Шовену предъявляли обвинение в убийстве второй и третьей
степени и непредумышленном убийстве 25 мая афроамериканца Флойда, после того
как сотрудник полиции почти девять минут стоял на коленях у него на шее.
Видеозаписи этого инцидента вызвали общенациональные протесты против жестокости
полиции и расизма.
В среду днем губернатор Тим Уолц активизировал
Национальную гвардию Миннесоты, чтобы помочь правоохранительным органам
Миннеаполиса отреагировать на потенциальные гражданские беспорядки из-за новости
об освобождении Шовена.
Эрик Нельсон, адвокат Шовена, отказался от комментариев
агентству Reuters.
Безусловный залог был установлен в размере 1,25 млн долл.,
или 1 млн долл. с определенными условиями. Условия, установленные на слушаниях
по делу о залоге, включали запрет на работу в правоохранительных органах и
контакты с семьей Флойда. Шовен также обязан сдать все лицензии или разрешения
на огнестрельное оружие.
Напомним, в
судебных документах говорилось, что уволенный сотрудник полиции
Миннеаполиса получит серьезные обвинения в убийстве, а трое других уволенных
офицеров будут обвинены в пособничестве в смерти безоружного чернокожего
человека.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости