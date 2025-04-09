Бывший президент США и экс-первая леди на грани развода: кто виноват

Обсуждение возможного развода Барака и Мишель Обамы в последнее время лишь подогревает интерес к супругам, которые, кажется, переживают не только личный кризис, но и потерю политического веса. Согласно мартовскому опросу CNN, только 4% демократов считают Барака Обаму идеологическим лидером партии. Это все происходит на фоне громкого разоблачения в книге "Бой: внутри самой дикой драки за Белый дом", в которой утверждается, что именно Обама нанес серьезный урон Демократической партии.

Мишель Обама

Авторы книги — журналисты из либеральных изданий NBC и The Hill — цитируют политического инсайдера, прямо заявившего: "Обама разрушил эту партию". Вторая каденция Обамы, как отмечают авторы, подготовила почву для победы Дональда Трампа в 2016 году.

Еще одним показателем снижения влияния Обамы стала его критика Камалы Гаррис. После того, как Джо Байден в прошлом году снял свою кандидатуру, Обама выступил против выдвижения Гарриса, но его мнение проигнорировали.

Согласно книге, телефонный звонок от Барака и Мишель Гаррис состоялся лишь через пять дней после выхода Байдена из гонки и был тщательно срежиссирован PR-шагом. Гаррис должна была изобразить искреннее удивление и восхищение, хотя все было тщательно прописано заранее.

Тем временем говорят о кризисе в браке супругов Обаме, который продолжается уже давно. В частности, замечание Мишель в собственном подкасте IMO, где она сказала: "Я вышла замуж за мужчину без денег", вызвало волну обсуждений. Некоторые обозреватели усматривают в ее словах подтверждение внутренней борьбы за признание — ведь, несмотря на то, что они с мужем стали мультимиллионерами благодаря ему, именно она считает себя движущей удачи.

Подкаст Мишель, который она ведет со своим братом Крейгом, занимает лишь 34-е место в рейтинге Spotify. Подкаст бывшей первой леди выглядит как способ высвобождения обид и неудовольствий.

Еще один тревожный сигнал – отношение Голливуда. Netflix, подписавший в 2018 году с супругами многомиллионный контракт, намекает, что результаты их проектов не оправдали надежд. Руководитель компании Тед Сарандос признал, что их шоу не являются коммерчески успешными. Особенно разочаровала реалити-программа The Later Daters о романтической жизни пожилых людей, которую продюсировала Мишель.

И, возможно, Мишель видит себя среди тех "поздних искателей любви". В новом выпуске подкаста она даже сказала, что "женщины сейчас открыты для разных типов мужчин и образов жизни" — что только подливает масла в слухи о личной трансформации.

Когда-то непоколебимые авторитеты, Барак и Мишель Обама, постепенно теряют доверие не только в Вашингтоне, но и в Голливуде.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп попал в конфуз на инаугурации.



