Бывший советник Трампа дал совет Зеленскому: это может все изменить

Джон Болтон, бывший советником Трампа во время его первого президентского срока, заявил, что президент Владимир Зеленский должен попытаться встретиться с президентом США на похоронах папы Римского Франциска, где будут присутствовать оба.

Зеленский и Трамп

Бывший советник Трампа Джон Болтон в интервью "Бабелю" посоветовал украинскому руководству и дальше искать способы для диалога с президентом США, его администрацией, конгрессменами и другими политиками. По его словам, через эти попытки нужно доносить Трампу позицию Украины, даже на похоронах Папы Франциска.

"Одна из возможностей может появиться в субботу на похоронах Папы Римского в Риме. Трамп объявил, что едет. Зеленский объявил, что будет присутствовать. Возможно, тогда у них будет шанс поговорить", — сказал Болтон.

Экс-советник Трампа считает, что украинский президент находится в сложном положении, чтобы привлечь внимание главы Белого дома к войне в Украине и позиции Киева в переговорах. Однако Зеленский должен оказывать давление на Трампа, несмотря на его позицию.

"Зеленский поступил правильно, пригласив Трампа приехать в Украину, чтобы тот увидел, какой вред, какие разрушения нанесла война. Трамп не хочет этого делать, потому что знает, что он увидит, и не хочет этого признавать", — сказал Болтон.

Ранее портал "Комментарии" писали, что Владимир Зеленский отреагировал на критику Дональда Трампа.

Также "Комментарии" писали, что Китай опроверг ложь Трампа по поводу переговоров. В МИД КНР заявили, что несмотря на слова Трампа о постоянном диалоге с Пекином по поводу тарифов, на самом деле, его нет.