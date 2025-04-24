Бывший советник Трампа дал совет Зеленскому: это может все изменить

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Slava Kot
Джон Болтон, бывший советником Трампа во время его первого президентского срока, заявил, что президент Владимир Зеленский должен попытаться встретиться с президентом США на похоронах папы Римского Франциска, где будут присутствовать оба.
Зеленский и Трамп
Бывший советник Трампа Джон Болтон в интервью "Бабелю" посоветовал украинскому руководству и дальше искать способы для диалога с президентом США, его администрацией, конгрессменами и другими политиками. По его словам, через эти попытки нужно доносить Трампу позицию Украины, даже на похоронах Папы Франциска.
Экс-советник Трампа считает, что украинский президент находится в сложном положении, чтобы привлечь внимание главы Белого дома к войне в Украине и позиции Киева в переговорах. Однако Зеленский должен оказывать давление на Трампа, несмотря на его позицию.
Ранее портал "Комментарии" писали, что Владимир Зеленский отреагировал на критику Дональда Трампа.
Также "Комментарии" писали, что Китай опроверг ложь Трампа по поводу переговоров. В МИД КНР заявили, что несмотря на слова Трампа о постоянном диалоге с Пекином по поводу тарифов, на самом деле, его нет.
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