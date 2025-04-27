Бывший советник Трампа объяснил, почему президент раскритиковал Путина

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал встречу Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Риме "значительным" шагом к налаживанию диалога между лидерами Украины и США.

Джон Болтон

"Я считаю, что встреча была важной. Я считаю, что это значительный шаг к разумному разговору между двумя лидерами", – сказал Болтон в эфире CNN.

По его словам, переговоры обе стороны оценили как продуктивные, что является положительным знаком, даже несмотря на отсутствие прорывных решений.

"И спикер президента Трампа, и спикер Зеленского сказали, что это было продуктивно... Это не обязательно означает большой прогресс, но по крайней мере они сломали имидж произошедшего в Овальном кабинете 28 февраля, так что это плюс", — сказал Болтон.

По его словам, после переговоров с Зеленским Дональд Трамп публично усомнился, что российский диктатор Владимир Путин действительно стремится к миру. Болтон, в свою очередь, отметил, что критика Путина со стороны Трампа не обязательно свидетельствует об изменении общего курса, однако предупредил Кремль о возможных рисках.

"Я действительно считаю, что Путину следует быть осторожным, чтобы не переигрывать с Трампом. Трамп может изменить свое отношение к людям, но Путин уже добился от Трампа стольких уступок... Действительно, сейчас преимущество на стороне России, поэтому Путин не хочет это испортить, но я все равно думаю, что у него есть много пространства для игры", — сказал он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп после встречи с Зеленским усомнился в том, что Путин действительно хочет мира. И даже предположил, что диктатор может его обманывать. В Кремле такие заявления Трампа восприняли враждебно и спустили на него "придворных собак".



