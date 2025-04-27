Бывший советник Трампа объяснил, почему президент раскритиковал Путина

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Ткачик Олеся
Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал встречу Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Риме "значительным" шагом к налаживанию диалога между лидерами Украины и США.
Джон Болтон
По его словам, переговоры обе стороны оценили как продуктивные, что является положительным знаком, даже несмотря на отсутствие прорывных решений.
По его словам, после переговоров с Зеленским Дональд Трамп публично усомнился, что российский диктатор Владимир Путин действительно стремится к миру. Болтон, в свою очередь, отметил, что критика Путина со стороны Трампа не обязательно свидетельствует об изменении общего курса, однако предупредил Кремль о возможных рисках.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп после встречи с Зеленским усомнился в том, что Путин действительно хочет мира. И даже предположил, что диктатор может его обманывать. В Кремле такие заявления Трампа восприняли враждебно и спустили на него "придворных собак".
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