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Бывший советник Трампа по нацбезопасности предупредил о критическом моменте в войне

Макмастер отметил, что и Россия, и Украина стремятся добиться максимальных успехов на поле боя до прихода новой администрации Трампа

сегодня, 13:17
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Кравцев Сергей

Генерал-лейтенант Макмастер, который ранее также был советником Трампа по национальной безопасности, заявил, что предстоящие месяцы станут "действительно критическими" для определения следующего этапа войны в Украине. Это связано с ожиданием вступления Дональда Трампа в должность президента. Ведь именно от позиции США во много зависит, сможет ли Украина и дальше продолжать борьбу. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет CBS News.

Бывший советник Трампа по нацбезопасности предупредил о критическом моменте в войне

Генерал-лейтенант Макмастер. Фото из открытых источников

Макмастер отметил, что, как российская, так и украинская армии стремятся добиться максимальных успехов на поле боя до прихода новой администрации Трампа. Это даст им больше рычагов в будущих переговорах.

С целью укрепления позиций Украины администрация Байдена одобрила поставку противопехотных мин, а также сняла ограничения на использование Украиной американских ракет дальнего радиуса действия для ударов по территории России.

Тем временем многие кандидаты на ключевые посты в новой администрации Трампа либо не поддерживали продолжение помощи Украине, либо выступали за переговорное завершение войны.

По мнению Макмастера, эта динамика представляет собой "реальную проблему" и наносит "психологический удар по украинцам".

"Украинцы изо всех сил пытаются сформировать необходимую им рабочую силу и поддерживать свои оборонительные усилия. Важно, чтобы они получили необходимое оружие и подготовку. Также они должны быть уверены в том, что смогут победить. Любые сообщения о том, что мы можем сократить помощь, весьма разрушительны для них с моральной точки зрения", — заявил Макмастер.

Он выразил надежду, что как сам Трамп, так и его команда осознают очевидную связь между войной в Украине и новой осью агрессоров, которые стремятся разрушить существующий мировой порядок. Макмастер упомянул северокорейских солдат, участвующих в боевых действиях в Европе, впервые с окончания Второй мировой войны, поддержку, которую Китай оказывает России, а также поставки дронов и ракет из Ирана.

По словам генерала, многие смотрят на Украину слишком узко и не понимают намерений Путина.

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