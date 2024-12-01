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Бывший советник Трампа заявил о скорых переговорах с Россией

У новоизбранного президента США может возникнуть желание покинуть эту "войну Байдена", заявил Джон Болтон.

сегодня, 21:30
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Автор:
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Лиля Воробьева

После 20 января, когда Дональд Трамп официально вступит в должность президента США, военная и экономическая помощь Украине может значительно сократиться, а переговоры с Россией, вероятно, начнутся в ближайшее время. Такую точку зрения высказал бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в своей статье для The Telegraph .

Бывший советник Трампа заявил о скорых переговорах с Россией

Джон Болтон (фото из открытых источников)

Болтон отметил, что после возможного разговора Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным у нового американского лидера может возникнуть желание дистанцироваться от этой "войны Байдена". В самом худшем сценарии это может означать капитуляцию перед максималистскими требованиями России.

Бывший советник Трампа подверг критике действующего президента США Джо Байдена за то, что тот якобы не справился с реализацией помощи Киеву и не разработал четкую стратегию победы.

"Байден не смог ясно объяснить угрозу России для ключевых интересов Запада, из-за чего создалось впечатление, что таких интересов просто не существует", — отметил Болтон.

В то же время он подчеркнул, что любое соглашение, заключенное с Россией, должно рассматриваться как временное, чтобы оставить будущее Украины открытым. По его мнению, Кремль не считает свои достижения окончательными, пока империя не будет полностью восстановлена. При этом Путину нужно время для восстановления военного потенциала России.

"Прекращение огня на существующих военных линиях во время переговоров может оказаться неизбежным. Тем не менее, мы должны настаивать на том, чтобы любое окончательное соглашение прямо указывало, что линии, которые, в конце концов, будут проведены, не имеют никакого политического значения, а лишь отражают существующие военные диспозиции. Позже Россия может пренебречь такими оговорками, но такие претензии должны быть заранее признаны недействительными", – считает Джон Болтон.

Эксраденец также отметил нецелесообразность создания демилитаризованных зон между украинскими и российскими войсками, считая это самым надежным способом сделать линию прекращения огня постоянной границей.

Болтон выразил скепсис по поводу эффективности развертывания миротворцев ООН для завершения конфликта, даже если они будут действовать под эгидой НАТО. Он настаивал на том, что у Украины должна быть полная свобода вступать в НАТО или сотрудничать с Альянсом, поскольку она останется суверенной страной.

В итоге Болтон назвал будущее Украины мрачным и предостерег от принятия "беспомощных мирных соглашений", которые, по его мнению, могут только усугубить ситуацию.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский ответил, кто должен сесть за стол переговоров с Россией



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Источник: https://www.telegraph.co.uk/news/2024/11/30/ukraines-future-bleak-in-the-face-of-trumpian-isolationism/
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