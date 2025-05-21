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Бывший врач Белого дома предположил, сколько Байдену осталось жить

Ронни Джексон предположил, что диагноз Джо Байдену могли поставить задолго до официального объявления.

21 мая 2025, 22:55 comments1423
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Лиля Воробьева

Один из известных медиков, ранее отвечавший за здоровье президентов США Барака Обамы и Дональда Трампа, Ронни Джексон сделал тревожное заявление о состоянии здоровья Джо Байдена. Об этом сообщает Free Bacon.

Бывший врач Белого дома предположил, сколько Байдену осталось жить

Джо Байден (фото из открытых источников)

По информации, у бывшего президента обнаружили рак простаты с метастазами в кости. Врач отметил, что прогноз в этом случае крайне неблагоприятный — Байден может не прожить больше года.

"Это не моя основная специализация, но я поговорил с несколькими урологами после этой новости, и общее мнение таково: ему осталось от 12 до 18 месяцев. Надеюсь, конечно, что дольше и что лечение будет успешным, и он проживет еще много лет. Но стадия уж очень запущена", — подчеркнул Ронни Джексон.

Он также отметил, что регулярно проверял состояние простаты у Барака Обамы и Дональда Трампа и предположил, что диагноз Байдену могли поставить еще задолго до его официального объявления.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в США могут возбудить уголовное дело против жены Байдена . Представитель Министерства юстиции администрации Трампа Лео Террелл намекнул, что против Джилл Байдена могут возбудить уголовное дело. Все из-за якобы ее сокрытия состояния здоровья экспрезидента США Джо Байдена у которого обнаружили рак простаты.

Старший советник помощника генерального прокурора по вопросам гражданских прав Лео Террелл, до своего назначения работавший на телеканале Fox News, предположил, что жену Джо Байдена могут привлечь к уголовной ответственности. Террелл на платформе X сделал репост сомнительного сообщения, в котором сообщалось, что Джилл Байден якобы "знала о проблемах со здоровьем президента Байдена", но "все еще хотела, чтобы он баллотировался на пост президента", поэтому скрывала информацию о его онкологии.



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Источник: https://freebeacon.com/biden-administration/it-could-be-12-to-18-months-former-white-house-doctor-says-bidens-cancer-prognosis-is-grim/
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