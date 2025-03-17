Цена одной ягоды 20 долларов: люди отдают последнее, чтобы ее отведать

В Лос-Анджелесе за одну-единственную клубнику приходится выкладывать 19,99 долларов. Эти ягоды привозят из Японии, а сеть люксовых продуктовых магазинов Erewhon уверяет, что они настолько популярны, что долго не задерживаются на полках, пишет Guardian .

Клубника по 20 долларов за штуку

Клубника за 20 долларов стала вирусной сенсацией после того, как одна из TikTok-инфлюэнсерш сняла видео, где пробует ягоду и восторженно говорит только "вау". Впоследствии выяснилось, что она является частью семьи владельцев Erewhon. После ее видео появились многочисленные подражания – от честных обзоров до шутливых пародий. Один из комиков даже записал ролик, в котором в парике блондина обращается к более бедным зрителям: "Это что-то такое, что вы никогда не сможете себе позволить… Так что я попробую это за вас".

Клубника за 20 долларов за штуку стала символом элитной роскоши, которую уже сравнивают с упадком римской империи. Один из историков, которому журналисты послали запрос по этому явлению, даже вспомнил "Сатирикон" Петрония, где богатый Трималхион угощал гостей удивительными блюдами, например мышами в маковых семенах и кабаном, наполненным живыми птицами.

The Guardian отмечает, что Япония известна своей культурой дорогих фруктов. Там, например, за редкие дыни легко выкладывают сотни долларов, а в 2016 году кисть винограда сорта Ruby Roman была продана за более миллиона иен (около £270 за одну ягоду).

Как отмечают журналисты, производитель Elly Amai, снабжающий Erewhon клубнику за 20 долларов, объясняет цену сложным процессом выращивания и тщательным контролем качества. По его словам, отбор ягод производится в два этапа: сначала на ферме в Японии, а затем после доставки в США.

Издание подчеркивает, что местные фермеры Калифорнии продают клубнику за 10-14 центов за штуку, импортные японские ягоды стоят в 200 раз дороже. Но действительно ли они в 200 раз вкуснее?

Журналистка издания решила сама проверить, стоит ли эта клубника своих денег. После нескольких дней поисков в магазине ей удалось найти около 50 ягод, каждая из которых была размещена на отдельной подставке под прозрачным колпаком – как произведение искусства.

Для сравнения она также приобрела обычную клубнику за $4,99 за коробку из 16 штук. Разница была поразительной: элитная клубника имела равномерный цвет, блестящую кожуру и безупречные семена, в то время как обычная ягода выглядела менее привлекательно.

"На вкус роскошная клубника была очень сладкой, плотной, без кислоты или чрезмерной мягкости. Однако по мере того, как дегустация продолжалась, возникало странное чувство: она была настолько идеальна, что казалась даже немного неестественной. В конце концов, журналистка пришла к выводу: хотя эта клубника действительно вкусная, теряется главное – элемент неожиданности, когда каждая ягода имеет немного другой вкус", — пишет издание.

Как заметила ее подруга, эта клубника напоминает идеально выведенную породу собак, столь долго усовершенствованную, что потеряла часть своего природного шарма. По вкусу она похожа, как конец американской империи, добавляет издание.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал об опасных ягодах.



