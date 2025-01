Цена треть Украины: стало известно, как США своими руками помогли РФ в начале войны

В администрации президент Джо Байдена пытаются оправдаться за провал политики в Украине и рассказывают о том, как они якобы помогали Киеву еще задолго до полномасштабного вторжения. Например, госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США "задолго до "СВО" передали Украине большой объём оружия, дабы убедиться, что у Украины есть все для отражения агрессии. При этом, как отмечает политолог Алексей Копытько, создается контекст, что Украина якобы получила "Стингеры" чуть ли не в сентябре 2021 года.

США и Украина

Но, отмечает эксперт, это вообще не так. По его словам, министр обороны Алексей Резников в ноябре летал в Пентагон и просил у Ллойда Остина выделить хотя бы 1000 стингеров, так как обсуждалась возможность того, что РФ может высадить десант в Украине.

"Представьте на секунду, что в ноябре 2021 года к прессе вышел бы глава Пентагона и сказал: "Мы передаём Украине 1000 стингеров". Это был бы не просто максимально прозрачный политический сигнал, но и значимый военный фактор. Украина получила бы достаточное количество средств и время на их освоение. Любой десант был бы обречён изначально", — говорить Копытько.

Но, отмечает он, по факту все произошло по-другому. Украине категорически отказали в поставках оружия, так как это запрещают американские законы и рекомендовали Киеву сконцентрироваться на выполнении Минских соглашений.

"Что в итоге по стингерам? То, что было категорически "невозможно" в ноябре, внезапно стало возможно в январе, через 2 месяца! Украина получила первые 100 стингеров из Литвы в конце января. С разрешения США. За три недели до. Принцип "too little, too late" как он есть", — подчеркнул Копытько.

При этом, по его словам, американцы говорили, что РФ перед вторжением планирует изнутри дестабилизировать Украину. Тогда в Киеве отмечали, что катализатором такой дестабилизации станет выполнение Минска, на котором и настаивали американцы.

"Чтобы упредить вторжение, необходимо оружие, особенно ПВО. Но стингеры нельзя, и вы об этом говорите публично. Разместить декоративные контингенты без оружия нельзя, ибо это страшная эскалация. Зато надо делать шаги, которые запустят дестабилизацию? Так в чём логика? Недопущение большой войны или её локализация на территории Украины?" — спрашивает политолог.

По его словам, с декабря 2021 непублично, с января 2022 открытым текстом партнёрам в Европе доносилась простая мысль: если не поможете разобраться с ОРДЛО, скоро будете разбираться с ГДР.

"Что мы и наблюдаем. Рютте это вчера обозначил прямее некуда. Цена – треть Украины", — добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Байден загнал Украину в ловушку, и чтобы выбраться из нее теперь Украине нужно буде принимать сложные решения.