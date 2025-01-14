Цена треть Украины: стало известно, как США своими руками помогли РФ в начале войны

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Ткачик Олеся
В администрации президент Джо Байдена пытаются оправдаться за провал политики в Украине и рассказывают о том, как они якобы помогали Киеву еще задолго до полномасштабного вторжения. Например, госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США "задолго до "СВО" передали Украине большой объём оружия, дабы убедиться, что у Украины есть все для отражения агрессии. При этом, как отмечает политолог Алексей Копытько, создается контекст, что Украина якобы получила "Стингеры" чуть ли не в сентябре 2021 года.
США и Украина
Но, отмечает эксперт, это вообще не так. По его словам, министр обороны Алексей Резников в ноябре летал в Пентагон и просил у Ллойда Остина выделить хотя бы 1000 стингеров, так как обсуждалась возможность того, что РФ может высадить десант в Украине.
Но, отмечает он, по факту все произошло по-другому. Украине категорически отказали в поставках оружия, так как это запрещают американские законы и рекомендовали Киеву сконцентрироваться на выполнении Минских соглашений.
При этом, по его словам, американцы говорили, что РФ перед вторжением планирует изнутри дестабилизировать Украину. Тогда в Киеве отмечали, что катализатором такой дестабилизации станет выполнение Минска, на котором и настаивали американцы.
По его словам, с декабря 2021 непублично, с января 2022 открытым текстом партнёрам в Европе доносилась простая мысль: если не поможете разобраться с ОРДЛО, скоро будете разбираться с ГДР.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Байден загнал Украину в ловушку, и чтобы выбраться из нее теперь Украине нужно буде принимать сложные решения.
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