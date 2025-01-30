logo

BTC/USD

105024.43

ETH/USD

3257.07

LTC/USD

132.81

USD/UAH

42.10

EUR/UAH

44.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Цены на нефть демонстрируют нестабильность на фоне неопределенности Трампа по пошлинам
commentss НОВОСТИ Все новости

Цены на нефть демонстрируют нестабильность на фоне неопределенности Трампа по пошлинам

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 7 центов, или 0,1%, до 76,51 доллара за баррель.

сегодня, 12:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Цены на нефть в четверг претерпели незначительные изменения, поскольку рынки ожидали возможного введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на Мексику и Канаду, которые являются основными поставщиками сырой нефти в Соединенные Штаты, а также на запланированную встречу производителей ОПЕК.

Цены на нефть демонстрируют нестабильность на фоне неопределенности Трампа по пошлинам

Фото: из открытых источников

Как сообщает Reuters, фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 7 центов, или 0,1%, до 76,51 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть почти не изменились, снизившись на 2 цента, или 0,03%, до 72,64 доллара. В среду цены на нефть в США опустились до самого низкого уровня в текущем году.

Пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт заявила, что Трамп намерен выполнить свое обещание ввести пошлины на Канаду и Мексику с субботы, 1 февраля.

Номинант Трампа на пост главы Министерства торговли Говард Лутник сообщил, что эти страны могут избежать пошлин, если быстро закроют свои границы для фентанила и заблокируют продвижение Китая в области искусственного интеллекта.

Что касается спроса, то на прошлой неделе запасы сырой нефти в США выросли на 3,46 млн баррелей, что почти соответствует прогнозу аналитиков на 3,19 млн баррелей. Увеличение запасов было частично обусловлено зимними бурями, повлиявшими на спрос.

Министр энергетики Саудовской Аравии и его коллеги по ОПЕК провели переговоры после призыва Трампа снизить цены на нефть, накануне важной встречи нефтедобывающих стран ОПЕК на следующей неделе.

"Комментарии" уже писали, что Управление по борьбе с мошенничеством Европейского союза (OLAF) начало расследование лазейки, позволяющей ряду стран, среди которых Турция, экспортировать санкционированную российскую нефть в блок под другой маркой. Активное расследование началось после того, как рейтинговое издание Politico раскрыло, что миллионы баррелей российского топлива, по всей вероятности, прибывали в блок после ребрендинга в Турции, несмотря на запрет на такой российский импорт.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/markets/commodities/oil-steady-markets-await-clarity-tariffs-by-trump-canada-mexico-2025-01-30/
Теги:

Новости

Все новости