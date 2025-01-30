Цены на нефть демонстрируют нестабильность на фоне неопределенности Трампа по пошлинам

Цены на нефть в четверг претерпели незначительные изменения, поскольку рынки ожидали возможного введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на Мексику и Канаду, которые являются основными поставщиками сырой нефти в Соединенные Штаты, а также на запланированную встречу производителей ОПЕК.

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Как сообщает Reuters, фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 7 центов, или 0,1%, до 76,51 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть почти не изменились, снизившись на 2 цента, или 0,03%, до 72,64 доллара. В среду цены на нефть в США опустились до самого низкого уровня в текущем году.

Пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт заявила, что Трамп намерен выполнить свое обещание ввести пошлины на Канаду и Мексику с субботы, 1 февраля.

Номинант Трампа на пост главы Министерства торговли Говард Лутник сообщил, что эти страны могут избежать пошлин, если быстро закроют свои границы для фентанила и заблокируют продвижение Китая в области искусственного интеллекта.

Что касается спроса, то на прошлой неделе запасы сырой нефти в США выросли на 3,46 млн баррелей, что почти соответствует прогнозу аналитиков на 3,19 млн баррелей. Увеличение запасов было частично обусловлено зимними бурями, повлиявшими на спрос.

Министр энергетики Саудовской Аравии и его коллеги по ОПЕК провели переговоры после призыва Трампа снизить цены на нефть, накануне важной встречи нефтедобывающих стран ОПЕК на следующей неделе.

"Комментарии" уже писали, что Управление по борьбе с мошенничеством Европейского союза (OLAF) начало расследование лазейки, позволяющей ряду стран, среди которых Турция, экспортировать санкционированную российскую нефть в блок под другой маркой. Активное расследование началось после того, как рейтинговое издание Politico раскрыло, что миллионы баррелей российского топлива, по всей вероятности, прибывали в блок после ребрендинга в Турции, несмотря на запрет на такой российский импорт.