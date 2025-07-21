Главный раввин Киева Моше Реувен Асман объяснил, почему часть американского электората, особенно сторонники Дональда Трампа, относятся к Украине с недоверием. В интервью РБК-Украина он подчеркнул, что такая позиция не связана с симпатией к России, а есть следствие политического раскола внутри США.

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Обсуждая украиноскептицизм среди американских республиканцев, раввин отметил: из-за политического противостояния между демократами и Трампом, где Украина часто упоминается в негативном контексте (в частности по делу об импичменте), у части избирателей формируется ложное впечатление, будто Украина является инструментом политической борьбы демократов.

"Представьте себя на месте избирателя Дональда Трампа или его самого. Вы чувствуете, что демократы ведут против вас войну: вас преследуют, критикуют СМИ, а одной из главных тем стал импичмент, в котором фигурирует Украина. Это порождает ассоциацию: Украина — как источник проблем", — отметил он.

Асман подчеркнул, что в такой ситуации избиратель может воспринимать Украину не как пострадавшую сторону, а как часть "механизма", направленного против их политического лидера. Поэтому Украина в их сознании начинает отождествляться с демократами.

В то же время, по словам раввина, это не означает, что эти американцы симпатизируют России. Большинство республиканцев, подчеркнул он, остаются критическими для Кремля, поскольку Россия ассоциируется с СССР, против которого активно выступал Рональд Рейган — символ для многих сторонников Республиканской партии.

"Они не на стороне России. Они против всего, что напоминает Советский Союз, наследником которого себя считает Москва", — подытожил Моше Реувен Асман.

Как уже писал портал "Комментарии", российские войска пытаются прорваться в Мирноград, что на Донетчине, и создать оперативное окружение в этом районе. Об этом сообщил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в интервью OBOZ.UA. По его мнению, решающим направлением для врага может стать населенный пункт Гришино, расположенный в 8 километрах от города.