Чего должна научить Украину «циничная» речь Байдена и стоит ли доверять Трампу

Прощальная речь Джо Байдена была лживой и циничной, как и все его пребывание на посту президента США, считает военный Николай Мельник.

Джо Байден

Впрочем, по его словам, и предшественник Байдена Барак Обама, тоже демократ, спокойно позволил кремлевскому диктатору Владимиру Путину напасть на Украину и не давал нам оружия. Отсюда, говорит военный, возникают достаточно логичный вопрос, действительно ли они были союзниками Украины или просто партнерами, и то не лучшими.

"Байден – это отказ от защиты Украины и предложение Президенту Украины создавать Правительство в экзили. Это старая не работающая техника, это тупорылый план контр-наступления, это просранный "ленд-лиз" и не использованные даже те средства по PDA, которые он мог потратить на помощь нам. Это страх перед Россией (не знаю, что там его сынок натворил в "Бурисме") и пренебрежение к судебной системе США", — отметил Мельник.

По его словам, пока не ясно, станет ли новоизбранный президент Дональд Трамп союзником Украины.

"Но знаю точно, что если у украинцев есть полклепки в голове, они больше никогда не поверят в ценность американского слова, только четкие до миллиметра соглашения и только учет интересов Украины. Мы слишком долго расплачивались за веру в те ценности, на которые наши партнеры давно уже положили с прибором", — заявил Мельник.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что прощальная речь президента США Джо Байдена была достаточно лаконична. Тем не менее, он удосужился вспомнить в ней Украину в контексте внешнеполитических достижений и того, как он "укрепил НАТО". При этом как свое достижение он указал на то, что Украина остается свободной.



