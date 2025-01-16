Чего должна научить Украину «циничная» речь Байдена и стоит ли доверять Трампу

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Ткачик Олеся
Прощальная речь Джо Байдена была лживой и циничной, как и все его пребывание на посту президента США, считает военный Николай Мельник.
Джо Байден
Впрочем, по его словам, и предшественник Байдена Барак Обама, тоже демократ, спокойно позволил кремлевскому диктатору Владимиру Путину напасть на Украину и не давал нам оружия. Отсюда, говорит военный, возникают достаточно логичный вопрос, действительно ли они были союзниками Украины или просто партнерами, и то не лучшими.
По его словам, пока не ясно, станет ли новоизбранный президент Дональд Трамп союзником Украины.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что прощальная речь президента США Джо Байдена была достаточно лаконична. Тем не менее, он удосужился вспомнить в ней Украину в контексте внешнеполитических достижений и того, как он "укрепил НАТО". При этом как свое достижение он указал на то, что Украина остается свободной.
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