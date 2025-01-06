Чего должна опасаться Украина от президентства Трампа: в чем опасность

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Slava Kot
Избранный президент США Дональд Трамп может дистанцироваться от войны в Украине, если потерпит неудачу в первой попытке установить мир, считает украинский дипломат Роман Безсмертный. По его словам, Трамп уже делал подобные шаги и раньше.
Дональд Трамп
Роман Безсмертный в интервью на "Эспрессо" рассказал о возможных опасениях от президентства Трампа в отношении Украины. Украинский дипломат указывает, что американскому политику свойственная изоляция, если он не может быстро решить проблему окончания войны.
По его словам, подобные заявления Трамп уже начинает озвучивать, в частности, относительно региональной политики в Тихоокеанском регионе между Китаем, КНДР, Филиппинами и другими странами.
Безсмертный отмечает, что сейчас происходит форматирование информационного пространства, и важнейшим фактором в этом является неопределенность самого Дональда Трампа и его команды.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, когда Трамп встретится с Путиным.
Также "Комментарии" писали о том, кто в команде Трампа несет наибольшую угрозу для Украины.
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