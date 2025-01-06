Чего должна опасаться Украина от президентства Трампа: в чем опасность

Избранный президент США Дональд Трамп может дистанцироваться от войны в Украине, если потерпит неудачу в первой попытке установить мир, считает украинский дипломат Роман Безсмертный. По его словам, Трамп уже делал подобные шаги и раньше.

Дональд Трамп

Роман Безсмертный в интервью на "Эспрессо" рассказал о возможных опасениях от президентства Трампа в отношении Украины. Украинский дипломат указывает, что американскому политику свойственная изоляция, если он не может быстро решить проблему окончания войны.

"Единственное, чего я больше опасаюсь, анализируя, какие шаги предпринимал Дональд Трамп в сложных ситуациях с Северной Кореей, Китаем, когда с первого подскока он не может ничего решить, тогда дистанцируется от ситуации", — указывает Безссмертный.

По его словам, подобные заявления Трамп уже начинает озвучивать, в частности, относительно региональной политики в Тихоокеанском регионе между Китаем, КНДР, Филиппинами и другими странами.

Безсмертный отмечает, что сейчас происходит форматирование информационного пространства, и важнейшим фактором в этом является неопределенность самого Дональда Трампа и его команды.

"То есть это отсутствие плана, но там ситуация еще более сложная – они не знают материальную часть, они ее не понимают, поэтому начинают фантазировать. Это использует Кремль, и потому все мы, Украина и Европа, находимся под колоссальным информационно-психологическим давлением", – считает Безсмертный.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, когда Трамп встретится с Путиным.

Также "Комментарии" писали о том, кто в команде Трампа несет наибольшую угрозу для Украины.